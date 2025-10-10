Après le Xbox Game Pass et son programme Free Play Days, c'est au tour de Steam de dévoiler les jeux gratuits à tester ce weekend sur sa plateforme. En général, il s'agit d'offres d'essais temporaires, mais parfois aussi des offres de jeux gratuits à garder à vie, ou marquant le lancement d'un nouveau jeu free-to-play. Pour cette semaine, il est question d'une liste assez généreuse de cinq jeux à tester gratuitement pendant un temps limité. On y retrouve notamment une très grosse licence, ainsi que quelques atomes crochus avec les jeux gratuits du weekend dans le cadre Free Play Days du Game Pass. Voyons tout cela plus en détail.

Tous les jeux Steam gratuits ce weekend avec du beau monde

Ce weekend, Steam propose ainsi une liste très variée de jeux gratuits à essayer pendant une durée limitée. Dans l'ordre alphabétique, on a en effet Call of Duty Black Ops 6 à essayer jusqu'au 16 octobre 2025 à 19h, CarX Drift Racing Online, Grounded 2, Kingdom Two Crowns et PowerWash Simulator, qui sont quant à eux disponibles jusqu'au 13 octobre 19h.

Call of Duty Black Ops 6 : à essayer gratuitement sur Steam exceptionnellement jusqu'au 16 octobre 2025 à 19h

CarX Drift Racing : à essayer gratuitement jusqu'au 13 octobre 2025 à 19h

Grounded 2 : à essayer gratuitement jusqu'au 13 octobre 2025 à 19h

Kingdom Two Crowns : à essayer gratuitement jusqu'au 13 octobre 2025 à 19h

PowerWash Simulator : à essayer gratuitement jusqu'au 13 octobre 2025 à 19h

Call of Duty Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6, sorti le 1er novembre 2024, développé par Treyarch et Raven Software et édité par Activision, et à essayer sur Steam jusqu'au 16 octobre 2025 à 19h, signait le grand retour de la franchise Black Ops à travers une Campagne cinématique en solo, une expérience Multijoueur de premier ordre et le retour épique du mode Zombies par manche. Une manière comme une autre de se préparer à la sortie de Call of Duty Black Ops 7 le 14 novembre 2025.

CarX Drift Racing Online

CarX Drift Racing Online, développé et édité par CarX Technologies LLC et sorti en 2017, vous offre l'opportunité de vous immerger dans le monde réel du drift. Retrouvez vos amis, peaufinez votre voiture et faites chauffer chauffer la gomme gratuitement sur Steam jusqu'au 13 octobre à 19 heures. Rejoignez ainsi une petite mais passionnée communauté de joueurs, qui lui ont attribué une moyenne d'évaluations extrêmement positives sur la plateforme de Valve.

Grounded 2

Sorti en juillet dernier en accès anticipé, Grounded 2 est la suite du jeu de survie en coopération populaire d'Obsidian Entertainment où m'on incarne des enfants rétrécis à la taille d'insectes, qui ne dispose cependant pas encore d'une date de sortie en version finale. À noter qu'il est également en essai gratuit ce weekend sur le Xbox Game Pass, et donc aussi sur Steam, jusqu'au 13 octobre à 19 heures.

Kingdom Two Crowns

Kingdom Two Crowns, développé par Slumpy Squid, Fury Studios et Coatsink, édité par Fury et sorti en 2018, est un jeu de stratégie tower defense assez atypique, puisqu'il est question de se déplacer sur monde en 2D, amasser des pièces, ériger des défenses et reprendre son royaume déchu. Durant l'exploration, on découvrira des secrets en explorant, débloquera des technologies, le tout pour mieux protéger sa couronne contre les vagues de Rapaces. Comme Grounded 2, Kingdom Two Crowns est à la fois disponible à l'essai gratuit sur le Xbox Game Pass et Steam, et ce jusqu'au 13 octobre à 19 heures.

PowerWash Simulator

Alors que le second jeu doit sortir le 23 octobre 2025, PowerWash Simulator, développé par FuturLab, édité par Square Enix et sorti en 2022, en profite pour se laisser essayer gratuitement sur Steam. Comme son nom l'indique, il est question d'utiliser son nettoyeur à haute pression pour éliminer toute la saleté et la crasse d'une carte de manière plutôt relaxante. Rejoignez les Nettoyeurs gratuitement jusqu'au 13 octobre à 19 heures.

