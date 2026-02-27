Si les joueurs consoles sont souvent très bien lotis avec des offres comme le PS Plus, le Xbox Game Pass et les Free Play Days, qui permettent de découvrir tout un tas de jeux à moindre coût, les joueurs PC, de leur côté, sont souvent ceux qui s’en sortent le mieux. Très régulièrement, des plateformes comme Steam et l’Epic Games Store leur offrent en effet l’opportunité de s’essayer à une grande variété de jeux en toute gratuité, même si cela reste pour une durée limitée. La preuve, encore une fois, avec Steam et ses jeux gratuits pour le week-end.

Jouez à Marathon en avant-première sur Steam

Commençons par le titre star de cette semaine : Marathon. Alors que sa sortie est attendue pour le 5 mars prochain sur PS5, Xbox Series et PC, le prochain titre de Bungie se laisse approcher une toute dernière fois en avant-première sur l’ensemble des plateformes, dont Steam, dans le cadre de sa Server Slam. Au programme de celle-ci : une partie des contenus à venir pour le lancement, que les joueurs peuvent essayer gratuitement histoire de se faire un dernier avis avant le grand jour. Mais faites vite, car les serveurs ne resteront ouverts que jusqu’au 2 mars à 19h.

Découvrez Hell Let Loose, un FPS compétitif

Pour ceux que Marathon n’intéresserait pas, mais qui cherchent tout de même une expérience multijoueur pour pouvoir occuper leur week-end, Steam vous propose également d’essayer gratuitement Hell Let Loose, un FPS signé Expression Games qui vous ramène tout droit au cœur de la Seconde Guerre Mondiale. Très bien reçu par les joueurs, il offre des combats épiques à 100 joueurs et une dimension stratégique unique, que vous aurez là encore jusqu’au 2 mars à 19h pour essayer gratuitement. Une promotion à -75% est également disponible jusqu’au 12 mars.

Vivez une vie de fermier dans Farmer’s Life

Enfin, si vous aspirez plutôt à une vie tranquille loin des champs de bataille, vous pouvez toujours vous tourner vers Farmer’s Life, un simulateur de vie rurale signé FreeMind. Jouable gratuitement sur Steam jusqu’au 2 mars à 19h, il vous permettra ainsi de découvrir les joies de la vie en ferme, où vous devrez planter et cultiver diverses ressources, prendre soin d’une grande variété d’animaux, bâtir votre terrain, et enfin partir à la chasse pour pouvoir vous préparer ensuite des mets culinaires de grande qualité. À moins que vous ne préfériez trouver l’amour…

Source : Steam