Deux jeux gratuits proposés à l'essai le weekend dernier sur Steam sont encore en lice pour un essai sans bourse délier : First Class Trouble et Civilization 7. Voici donc une piqûre de rappel si d'aventure vous avez raté le coche et souhaitez les essayer avant la fin du temps imparti.

First Classe Trouble et Civilization 7 encore jouables gratuitement sur Steam pendant une durée limitée

Steam propose régulièrement des offres flash sur différents éléments de son catalogue, qu'il s'agisse de jeux gratuits ou de DLC offerts pour des jeux qu'il convient d'avoir dans sa bibliothèque pour en profiter, ou bien des offres d'essai gratuits pendant une durée limitée. Tel est d'ailleurs encore le cas avec First Class Trouble et Civilization 7, qui sont encore jouables gratuitement pendant encore quelques temps.

First Class Trouble : un jeu multijoueur dans la même veine qu'Among Us. Gratuit jusqu'au 7 septembre 2026 à 19h00.

: un jeu multijoueur dans la même veine qu'Among Us. Gratuit jusqu'au 7 septembre 2026 à 19h00. Civilization 7 : septième épisode de la mythique franchise 4X. Gratuit jusqu'au 10 septembre 2026 à 19h00.

Le party game First Class Trouble encore gratuit sur Steam pendant quelques heures

Parons donc au plus pressé avec le premier jeu gratuit de Steam dont l'offre va bientôt expirer avec First Class Trouble, développé et édité par Invisible Walls et sorti en 2021. Il s'agit d'un party game à la Among Us dans lequel six joueurs embarquent à bord de l'ISS Alithea, un vaisseau de croisière retro-futuriste régi par une intelligence artificielle devenue folle. Alors que tout l’oxygène du navire s’amenuise à mesure que les minutes passent, les passagers doivent coopérer pour l’arrêter mais deux intrus se cachent parmi eux : les Personnoides. Leur objectif, tuer les humains et les tromper afin de rester en vie sans être détectés et remporter la partie. Un titre qui promet des soirées de franches rigolades entre amis, à tester gratuitement ce 7 septembre 2026 jusqu'à 19h sur Steam.

Civilization 7, le dernier épisode de la célèbre franchise 4X, encore jouable gratuitement jusqu'au 10 septembre 2026

Le second jeu gratuit encore disponible à l'essai sur Steam quant à lui jusqu'au 10 septembre 2026 est donc Civilization 7, développé par Firaxis Games, édité par 2K et sorti en 2025. Sa prestigieuse licence et monument du genre 4X n'est plus à présenter, bien que ce septième épisode ait connu un lancement controversé. Petit à petit, le titre se met toutefois à jour pour tâcher de corriger le tir, et vous avez justement l'occasion de voir dans quel état se trouve actuellement le jeu sans bourse délier grâce à cette offre d'essai gratuit sur Steam qui a encore cours pour les trois prochains jours.

Source : Steam