Ce weekend, Steam propose comme à son habitude d'essayer 2 jeux gratuitement, mais également de récupérer des cadeaux pour 2 autres, on vous détaille tout cela.

Comme elle le fait chaque weekend, la plateforme Steam a donc renouvelé ses offres d'essais gratuits de certains jeux de son catalogue avec en l'occurrence du beau monde : Battlefield 6 et Stranded Deep. En parallèle, il est également possible de récupérer du contenu gratuit à conserver pour deux autres titres : Squad et Void Train. Voyons tout cela plus en détail.

Steam offre ce weekend deux jeux gratuits à l'essai et du contenu gratuit pour deux autres titres

Steam met donc à disposition de ses utilisateurs deux nouveaux jeux gratuits à essayer et du contenu gratuit pour deux autres jeux à conserver tant qu'ils les ajoutent à leur bibliothèque avant les dates butoir du 19 et 25 septembre 2026, comme suit :

Battlefield 6 : le dernier épisode de la célèbre franchise FPS à essayer gratuitement jusqu'au 19 octobre 2026 à 19h

Stranded Deep : le jeu de survie au milieu de l'Océan Pacifique à essayer gratuitement jusqu'au 19 octobre 2026 à 19h

Big Catch pour Voidtrain, le jeu de survie à bord d'un train volant, à récupérer gratuitement jusqu'au 19 octobre 2026 à 19h

Pack de skin d'armes pour Squad, un FPS multi réaliste, à récupérer gratuitement jusqu'au 25 octobre 2026 à 19h

Battlefield 6 jouable gratuitement sur Steam jusqu'au 19 octobre 2026

On commence par le plus gros morceau des offres d'essai du weekend sur Steam avec Battlefield 6, développé par Battlefield Studios, édité par Electronic Arts et sorti en 2025. Afin de célébrer le lancement de la saison 5 du jeu, l’éditeur a en effet décidé de déployer les grands moyens en rendant le jeu gratuit sur plusieurs plateformes dont Steam jusqu'au 19 octobre 2026 à 19h. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez donc vous lancer gratuitement le temps d'un weekend dans les batailles à grande échelle dernière génération de la célèbre franchise FPS.

Stranded Deep également essayable gratuitement jusqu'au 19 octobre 2026

Changement radical d'ambiance avec le second jeu à l'essai gratuitement ce weekend sur Steam, direction l'Océan Pacifique avec Stranded Deep, développé et édité par Beam Team Games et sorti en 2022. Ce titre vous met donc dans la peau d'une personne ayant survécu à un accident d'avion et se retrouvant livrée à elle-même quelque part dans l'océan Pacifique. Vous ferez alors des rencontres terrifiantes sur terre et en mer dans un environnement infini. Faites face aux scénarios les plus mortels qui vous offriront une expérience différente à chaque fois que vous jouerez. Parviendrez-vous à vous échapper de cette terrible situation ? Tâchez de le découvrir gratuitement avant le 19 octobre 2026 à 19h.

2 cadeaux gratuits à récupérer sur 2 autres jeux du catalogue Steam

Enfin, en plus de ses habituelles offres d'essai gratuit du weekend, Steam propose actuellement 2 cadeaux sur 2 autres jeux de son catalogue :

Big Catch, qui introduit donc des poissons à pêcher dans le jeu de survie Voidtrain.

Un pack d'apparence d'armes pour Squad, qui comprend donc des versions camouflage boisé pour 5 armes de la faction USMC



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Source : Steam