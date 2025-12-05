Comme chaque semaine, plusieurs plateformes proposent de jouer sans avoir besoin de verser un centime. C'est le cas de Steam qui a presque toujours des jeux gratuits dans sa poche en fin de semaine, ou l'Epic Game Store et Prime Gaming qui en offrent quant à eux régulièrement. Que ce soit des jeux gratuits à garder définitivement, jouables gratuitement quelques jours comme si on les possédait ou encore de nouveaux free-to-play, il y a toujours de quoi faire. Au programme de cette fin de semaine sur Steam, deux excellents jeux drastiquement différents, mais brillants dans leur domaine respectif.

Warhammer 40K Darktide, le jeu est gratuit sur Steam ce weekend !

D'abord une licence culte avec un jeu Warhammer 40K qui plaira assurément aux fans de la licence mais aussi aux amateurs de jeu d'action très bourrin. Vous pouvez dès maintenant profiter de Warhammer 40K Darktide gratuitement sur Steam, comme si vous aviez le jeu en votre possession, et ce jusqu'au lundi 8 décembre 2025 aux alentours de 19 h. Quelques jours durant lesquels vous aurez accès au jeu sans aucune limite, idéal pour découvrir son contenu généreux et son gameplay ultra nerveux.

Vous pourrez incarner plusieurs personnages ayant pour mission d'exterminer la menace qui a mis la ville de Tertium à feu et à sang. Dans la droite lignée des excellents Warhammer Vermintide, Darktide vous demandera de décimer des hordes entières d'ennemis et des créatures dotées de capacités uniques, le tout jusqu'à quatre joueurs en coopération. Warhammer 40K Darktide a non seulement été salué par la critique, mais aussi par les joueurs, en témoigne notamment sa note sur Steam. Dans le cas où vous souhaiteriez conserver le jeu définitivement, sachez qu'il est également en promotion jusqu'au 11 décembre 2025 à 9,99 € au lieu de 39,99 €, soit 75 % de réduction.

Song of Syx, une pépite à laquelle vous pouvez jouer gratuitement

L'autre jeu jouable gratuitement sur Steam cette semaine est un jeu actuellement en early access qui compte bien s'imposer comme l'un des jeux de gestion les plus complets de ces dernières années. Song of Syx opte pour des graphismes minimalistes qui rappellent notamment les jeux comme Prison Architect ou encore Factorio, mais en profite pour proposer un gameplay unique et profond. On sera invité à créer un empire de A à Z en commençant par construire un tout petit village jusqu'à bâtir une ville puis un véritable royaume. On pourra également participer à des batailles comprenant des milliers d'unités en simultané.

Song of Syx est actuellement en early access sur Steam et va donc encore évoluer. Pourtant les joueurs l'ont d'ores et déjà extrêmement bien noté, saluant le potentiel monstrueux du jeu, ses évolutions marquantes au fil des mises à jour et un gameplay qui est déjà très généreux.

S'il vous intéresse, Song of Syx est donc gratuit jusqu'au 8 décembre 2025 aux alentours de 19 h. D'ici là vous pouvez en profiter comme s'il vous appartenait et même conserver votre avancée en cas de passage à la caisse. Le jeu en profite d'ailleurs pour afficher un prix réduit à 18,37 € au lieu de 24,50 €.

