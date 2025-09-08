Steam proposent toujours deux jeux gratuits pour une durée limitée, mais c'est votre dernière chance d'en profiter ! Dans le lot, il y en a un excellent avec des amis.

Comme chaque semaine, il est possible de trouver des bons ici et là. En plus des jeux gratuits de l’Epic Games Store, toujours disponibles, les joueurs PC peuvent aussi profiter d'offres alléchantes sur Steam. Jeux gratuits pour une durée limitée ou à garder à vie, ou encore de nouveau free-to-play, il y a toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Il vous reste d’ailleurs quelques heures pour profiter de pas moins de deux jeux gratuits avant que ces derniers ne redeviennent payants.

NOTE : suivant l’heure à laquelle vous lisez cette news, il est possible que les offres soient expirées.

Un jeu gratuit ultra fun en ce moment sur Steam

Vous avez une bande de potes sous la main et une folle envie de vous lancer dans un jeu coop fun qui offre du challenge ? Testez donc Void Crew gratuitement sur Steam. Le jeu est gratuit jusqu’au 8 septembre 19h et vous permet d’y jouer sans restriction jusqu’à cette heure butoir. Vous pourrez alors expérimenter toutes les facettes de ce roguelike spatial dans lequel vous devez survivre, récolter des ressources, explorer des épaves et bien entendu veiller à ce que votre vaisseau se porte bien. Void Crew est jouable jusqu’à quatre en coopération et promet une bonne tranche de rigolade entre amis. Rendez-vous sur Steam pour y jouer gratuitement encore quelques heures ou profiter de sa réduction pour mettre la main dessus.

Faites brûler la gomme avec CarX Street

Second jeu encore gratuit en ce moment sur Steam, CarX Street. Il s’agit là d’un jeu de course de rues, mais pas seulement, dans lequel vous pouvez piloter plusieurs dizaines de bolides dans différents modes de jeu. Très orienté tuning, il sera possible de customiser ses voitures de A à Z grâce à des outils puissants et surtout extrêmement généreux. Jouable seul ou en multijoueur, CarX propose tout un tas d'épreuves de jour comme de nuit, sur des routes sinueuses de montagnes, en passant par les rues étriquées du centre-ville ou les larges autoroutes du coin. Vous pouvez tester tout ça par vous-même encore quelques heures puisque le jeu est gratuit sur Steam jusqu’au 8 septembre 19h. CarX Street est également en promo si vous souhaitez passer à la caisse.

Un petit jeu gratuit à garder à vie

En plus des deux jeux ci-dessus, un autre jeu gratuit est disponible en ce moment, mais celui-là vous pourrez le garder à vie et l’ajouter à votre collection Steam. Il s‘agit de Broilers, petit jeu indépendant complètement WTF qui nous propose de faire des parties d'échecs au tour par tour pas comme les autres. Si d’apparence on dirait un jeu un plateau, en réalité, c’est bien plus que ça et l’avenir des poulets pourrait bien être entre vos mains… Oui, c’est du grand n’importe quoi et vous pouvez le tester par vous-même puisque le jeu est gratuit. Vous avez jusqu’au 13 septembre 19h pour l’ajouter à votre collection de jeux Steam.

Un cadeau Steam pour les fans de ce jeu gratuit très populaire

Enfin, si vous êtes adepte de World of Warships sur Steam, sachez qu’ile st possible de mettre la main sur un DLC totalement gratuit en ce moment. Jusqu’au 17 septembre prochain, vous pouvez venir réclamer le DLC Smith Pack gratuitement comprenant le Destroyer américain Smith de rang 2 ainsi qu’un emplacement de port. Ce nouveau bâtiment brille grâce à un rechargement rapide de ses tubes de lance-torpilles, mais aussi la cadence de tir élevée de sa batterie principale. Un bateau de guerre qui trouvera forcément une place dans votre flotte.

Source : Steam