Les utilisateurs Steam continuent d’être gâtés. Presque chaque weekend, ils peuvent tester gratuitement et sans aucune condition plusieurs jeux. Cela va de titres indépendants à des productions orientées multijoueurs. Cette semaine, l’excellent Wizard with a Gun et le classique Killing Floor sont à l’honneur. Cependant une fois la date limite passée, ils ne seront en revanche plus accessibles. Bonne nouvelle, plusieurs jeux gratuits Steam, à conserver à vie s’ils sont récupérés dans le temps impartis, sont actuellement disponibles.

Plein de jeux gratuits Steam à garder

Pendant quelques heures encore, les utilisateurs Steam peuvent donc encore essayer deux jeux gratuitement. Pas d’abonnement, de conditions cachées, juste un clic pour télécharger les jeux en question et le tour est joué. Cependant, une fois l’offre passée, ils redeviendront payants quoiqu’il arrive. Malgré tout, les éditeurs proposent de temps à autre aux joueurs de récupérer certains de leurs titres et de les garder bien au chaud dans leur bibliothèque aussi longtemps que la plateforme vivra. Ce sont justement quatre d’entre eux qui sont actuellement disponibles. Petit tour de présentation de ces nouveaux jeux gratuits Steam.

Endless Legend, un excellent jeu à récupérer gratuitement

On ouvre le bal avec le plus intéressant de tous : ENDLESS Legend. Un excellent jeu de stratégie en 4X conçu par les créateurs des tout aussi excellents Endless Space et de Dungeon of the Endless. Dans ce jeu gratuit Steam fantastique, vous devez contrôler absolument chaque aspect de votre civilisation pour créer votre propre légende pour sauver votre monde natal. Cultivation des champs, construction des bâtiments, développement de la science et de la magie, gestion des richesses et gestion de crises apocalyptique, votre travail de grand chef ne sera pas de tout repos. ENDLESS Legend sera récupérable gratuitement sur Steam jusqu’au 23 mai à 19h00.

What the Fog, un tout nouveau jeu par les créateurs de Dead by Daylight

Behaviour Interactive a enchaîné les annonces autour de Dead by Daylight récemment. Entre l’arrivée de Donjons et Dragons dans son jeu phare et de nouvelles collaborations, il était facile de passer à côté de l’annonce de sa toute nouvelle production. Un petit jeu roguelite aux airs de film Pixar où vous devez tenter de survivre avec un ami dans le monde chaotique de Dead by Daylight. Son nom : What the Fog et il est possible d’obtenir le jeu gratuitement sur Steam.

Pour ce faire, rendez-vous sur le site des développeurs et créez un compte si vous n’en avez pas déjà un. Cochez toutes les cases de consentement possible puis liez votre profil Steam pour recevoir votre clé. Elle devrait ensuite arriver dans votre boîte mail assez rapidement. Il n'y a pas de date limite juste un nombre de jeux limité. Bon, avec 2 millions de clés à distribuer vous ne devriez pas avoir trop de mal à en avoir une.

100% Orange Juice, un jeu de plateau multi

Changement d’ambiance avec ce troisième jeu gratuit Steam à conserver. 100% Orange Juice se présente comme un jeu de plateau multijoueurs avec tout le casting de la licence (pour ceux qui connaissent), qui peut réunir jusqu’à quatre personnes. Cartes à collectionner, personnages aux capacités uniques, combinaisons de combats quasi infinies et quatre campagnes solo attendent les plus curieux. Notez cependant que le français n’est pas pris en charge, mais vu les dialogues ça ne devrait pas être très problématique. Le jeu est à récupérer gratuitement directement sur Steam jusqu’au 22 mai à 19h00.

Machinika Museum, un très bon jeu gratuit sur Steam

Pas de surprise pour le dernier jeu gratuit Steam si vous nous lisez régulièrement. Le très bon jeu de puzzle Machinika Museum est encore disponible. Ici, vous incarnez un restaurateur de machines anciennes qui travaille dans un musée mystérieux dédié à la technologie extraterrestre. L’objectif est alors de réparer ces machines aliens en résolvant une série d’énigmes. Un titre très apprécié par les amateurs du genre, à récupérer gratuitement sur Steam avant le 27 mai à 19h00.