Fête du travail ou non, on ne pouvait pas passer à côté du sempiternel bon plan du weekend : les jeux gratuits Steam. Vous allez pouvoir vous la couler douce sur trois productions variées en ce long weekend.

Les joueurs PC les plus assidus sont au fait depuis un moment : le weekend rime souvent avec bons plans. Steam propose en effet une initiative permettant de tester gratuitement plusieurs productions le temps de quelques jours. Et pas d’entourloupe, ce sont, à quelques rares exceptions, les versions intégrales des jeux qui deviennent gratuites sur Steam, mises à jour du jeu de base comprises. Petite présentation des trois jeux gratuits Steam de ce weekend, et du DLC bonus à récupérer.

Victoria 3, la grande stratégie gratuite sur Steam ce weekend

Victoria 3 s’est offert une nouvelle mise à jour, et forcément, Paradox ne pouvait pas passer à côté de l’occasion de promouvoir son jeu de stratégie auprès du grand public en rendant le jeu gratuit sur Steam le temps d’un weekend. Avec ce troisième volet, l’éditeur a souhaité pousser plus loin les principes fondamentaux de la licence. L’époque industrielle sert alors de terrain de jeu à grande échelle à une simulation dense, centrée sur les flux de production et les tensions sociales. « Une franche réussite et un nouveau petit bijou », tranchait Camille dans son test, malgré une complexité dont le temps d’adaptation pourrait freiner les néophytes. Le jeu est donc gratuit sur Steam jusqu'au 4 mai à 19h00.

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Sonic Racing CrossWorlds, retour sur la piste pour le hérisson bleu

On troque les conflits politiques et les usines pour le bitume. Sonic Racing Crossworlds remet le hérisson bleu sur la ligne de départ avec une formule arcade aux airs de multivers et de circuits à embranchements. Un retour sur la « bien manoeuvré », vous expliquait-on dans nos colonnes, qui sacrifie la prise de risque au profit d’une formule plus modernisée, nerveuse et addictive. Un jeu gratuit sur Steam jusqu’au 4 mai 2026 à 19h00, donc, qui reçoit régulièrement du nouveau contenu.

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No More Room in Hell 2, un jeu de coop gratuit sur Steam ce weekend

Il y avait de la place pour encore un jeu gratuit Steam, mais pas pour l’enfer. No More Room in Hell 2, c’est un Left 4 Dead-like qui se savoure en co-op jusqu’à 8 joueurs, aux mécaniques exigeantes et où glaner des ressources sans se faire croquer par un zombie à la recherche d’un casse-croûte peut s’avérer aussi difficile que de trouver un jeu dénué de tout DLC. Toujours en accès anticipé, le FPS est gratuit sur Steam jusqu'au 4 mai à 19h00 à l’occasion du lancement de la version « preview » de son prochain mode de jeu, Survival, des cartes à venir et bien plus encore.

Un DLC gratuit à récupérer

Et puis il y a le petit bon plan pour ceux qui veulent économiser 15€, qu’ils écument déjà les mers ou qu’ils se mentent à eux-mêmes en se promettant de lancer un jour World of Warships, ne serait-ce que par curiosité, entre deux jeux de leur backlog. Wargaming offre ainsi un pack gratuit pour son jeu de combat naval comprenant le Marblehead Lima, un croiseur premium américain de rang V. Le tout évidemment accompagné d’un emplacement de port pour caser la bête. Ce DLC gratuit Steam est à réclamer avant le 7 mai à 19h00.