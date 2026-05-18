Chaque semaine, Steam, Amazon Luna ou encore l'Epic Games Store proposent des jeux gratuits de différentes manières. Ils sont parfois tout bonnement offerts et peuvent être conservés définitivement, ou alors il s'agit de jeux gratuits pendant une durée limitée quand ce ne sont pas de nouveaux free to play. La semaine dernière, les joueurs PC qui utilisent Steam pouvaient profiter de pas moins de six jeux gratuits, dont un à garder à vie et certains de ces bons plans sont encore disponibles pour quelques heures, dont le jeu gratuit offert que vous pouvez ajouter à votre collection définitivement.

5 jeux gratuits sur Steam dont un à garder à vie

Steam vous propose en effet de tester pas moins de 4 jeux gratuitement encore quelques heures, juste ce qu'il faut pour se faire une idée de ce que propose chaque titre avant de se décider à passer à la caisse ou non. Des jeux variés à faire seul ou en multijoueur qui sont également en promotion histoire de vous séduire davantage. En supplément, Steam offre un dernier jeu gratuit que vous pourrez garder à vie, à condition de l'ajouter à votre collection dans les prochaines heures. Voici la liste complète de tous les jeux gratuits encore disponibles sur Steam.

Astral Ascent

V Rising

Make Way

Misery

Terrors to Unveil

Astral Ascent, un roguelike français encore gratuit sur Steam pour quelques heures !

Dernière ligne droite pour profiter d'Astral Ascent gratuitement sur Steam, un roguelike français qui a rapidement trouvé son public sur Steam et peut se targuer d'avoir d'excellents retours. Vous devrez choisir d'incarner différents héros dotés de compétences uniques, afin de vaincre une douzaine de boss tirés du Zodiaque. Très Dead Cells dans l'âme, Astral Ascent regorge de bonnes idées et repose sur un gameplay dynamique et très visuel qui le rend rapidement addictif. Astral Ascent est gratuit sur Steam jusqu'au 18 mai 2026 à 19h00, et est en promotion à -60% jusqu'à la fin du mois.

V Rising, le jeu viral est jouable gratuitement en ce moment

Le second jeu gratuit encore disponible sur Steam est un jeu qui est devenu viral à sa sortie, V Rising. Il s'agit d'un jeu de survie dans lequel vous incarnez un vampire. Il va donc falloir veiller à assouvir votre soif de sang, tout en explorant un vaste monde ouvert où vivent de nombreux PNJ, mais aussi des créatures toutes aussi assoiffées de sang que vous. Faites-vous une place dans cet univers gothique, construisez votre repaire jusqu'à le transformer en superbe château. V Rising est encore gratuit sur Steam jusqu'au 18 mai 2026 à 19h00. Le jeu est également en promotion à -55% si le cœur vous en dit.

Make Way, éclatez-vous entre pote gratuitement sur Steam durant quelques heures

Du fun en barre maintenant, avec Make Way, qui est lui aussi un jeu gratuit sur Steam en ce moment. Un partygame à faire entre amis ou avec la famille dans lequel vous devrez vous taper la bourre sur des circuits loufoques en utilisant tout un tas de bonus pour asseoir votre domination par la force. Make Way vous permet également de créer des pistes de A à Z en laissant votre imagination vous guider et là aussi le mode construction est jouable en multijoueur. Un vrai chaos organisé ! Make Way est gratuit sur Steam jusqu'au 18 mai à 19h00 en plus d'être en promotion à -75% dans la foulée.

Misery, un jeu de survie gratuit sur Steam encore quelques temps

Changement de décor avec Misery, un jeu de survie entre Rust et Stalker 2. Gratuit sur Steam en ce moment, le jeu vous propose d'explorer un vaste monde ouvert généré procéduralement dans le but d'y survivre un maximum de temps. Seul ou en coopération avec quatre autres joueurs, il vous faudra affronter les monstres et autres anomalies radioactives tout en récoltant des ressources et en vous construisant un abri. Le jeu a une approche artistique très inspirée de l'ère PlayStation avec des graphismes volontairement rétro et un grain très marqué. Misery est gratuit sur Steam jusqu'au 18 mai 2026 à 19h00 et est en promotion à -35% également.

Terror to Unveil Day Off, le jeu gratuit a garder à vie est encore dispo, mais faites vite

Dernier jeu gratuit du moment sur Steam, Terror to Unveil Day Off est le dernier opus d'une saga horrifique épisodique. Vous y incarnez un jeune homme qui a la vingtaine et cherche à faire un break après une grosse semaine de boulot. Il prend alors un petit chalet au calme, isolé dans un coin de nature, mais les choses vont rapidement prendre une tournure inattendue. Terror to Unveil est gratuit sur Steam jusqu'au 18 mai 2026 à 19h00, période durant laquelle vous pourrez l'ajouter à votre collection pour le garder à vie. Sachez par ailleurs que le premier épisode de cette saga horrifique appréciée est lui aussi gratuit juste ICI.