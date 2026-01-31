Steam offre pas moins de trois jeux gratuits en ce moment et vous pouvez tous les garder à vie, mais faites très vite puisque ces cadeaux ne seront bientôt plus disponibles.

Chaque semaine, les joueurs PC peuvent profiter de différents jeux gratuits par le biais de différentes plateformes et services comme Prime Gaming avec Amazon Luna, Steam ou encore l’Epic Games Store. Que ce soit des jeux gratuits pendant une durée limitée ou à garder à vie, ou encore de nouveaux free-to-play, il y a généralement de quoi faire. Cette semaine sur Steam, plusieurs jeux sont jouables gratuitement, d’autres sont offerts et certaines offres se terminent d’ailleurs sous peu, c’est le cas pour ces trois jeux.

Kiki, un jeu de plateforme coloré gratuit sur Steam

Jeu de plateformes à mi-chemin entre un FPS orienté parkour et une sorte de Fall Guys, le jeu gratuit Kiki peut encore être récupéré jusqu’au 31 janvier 2026 à 19 heures. Dernière ligne droite donc pour ce jeu de plateforme d’un nouveau genre. Il vous demandera pas mal de dextérité mais aussi un peu de jugeote pour parcourir les différents tableaux et vous faire une place dans les tableaux des scores.

Cursedland, un jeu de plateforme psychédélique

Autre jeu gratuit à garder définitivement, Cursed Land, un jeu en scrolling horizontal qui mélange action et plateforme à l’ancienne. Ce petit jeu ne paie pas de mine avec ses graphismes très basiques et faits main, on dirait même franchement un trip sous acide. Il n’empêche que pour passer le temps entre deux sessions de jeu, Cursed Land pourrait bien suffire. Vous pouvez de toute façon le tester par vous-même puisque vous pouvez l’ajouter gratuitement à votre bibliothèque Steam jusqu’au 31 janvier 2026 aux alentours de 19 heures.

Untrusted, un jeu de piratage atypique

Enfin, Steam vous offre un dernier petit jeu : Untrusted. Le jeu vous propose de jouer les hackers dans une expérience multijoueur atypique. Le jeu permet à 16 joueurs de s’affronter dans des parties où tout se règle entre les lignes de code. En tant que hacker, vous devrez en effet piéger vos adversaires et les éliminer. Pour ce faire, 27 classes sont proposées, chacune ayant des capacités propres pour un total d’une centaine de compétences. Chaque classe a ses propres objectifs, rendant toutes les parties uniques. Untrusted est gratuit sur Steam jusqu’au 1er février 2026 à 19 heures. D’ici là vous pouvez l’ajouter définitivement à votre collection.