Les fins de semaine sont toujours une belle occasion de profiter de cadeaux. On pense bien sûr à ceux offerts par l'Epic Games Store chaque jeudi, mais ce ne sont pas les seuls ! Les plateformes ne manquent pas et multiplient les offres, en particulier sur PC. Il y a notamment Prime Gaming et sa flopée de nouveaux titres cadeaux tous les jeudis. Mais, si on veut se faire plaisir sans passer par un abonnement, dans ce cas, on peut se tourner vers Steam, où deux jeux gratuits vous attendent, dont un que vous pourrez garder à vie.

Un jeu gratuit à récupérer très vite

Commençons par un RPG étonnant, dans un style en pixel art rétro qui fleure bon la nostalgie. Three Sisters, la production du studio indépendant CFG s'offre à vous sur Steam ! L'aventure vous entraînera dans un monde oppressant, avec des accents fantastiques, pour découvrir ce qui est arrivé à une certaine Vibia et à ses sœurs.

Ce jeu gratuit à déjà tout pour plaire aux amateurs d'Undertale. Loufoque, inquiétant, parfois bucolique, il déroute autant qu'il captive. La musique y occupe en outre une place importante pour rythmer votre aventure. Pour le moment, il s'agit d'un accès anticipé qui vous est offert jusqu'à 19 heures ce vendredi 4 avril 2025. Passé ce délai, il sera de nouveau proposé à 4,99 € sur Steam. Sautez donc sur l'occasion de le voir se développer sous vos yeux sans débourser un sou.

Un Animal Crossing-like gratuit sur Steam

Dans un tout autre style, Steam vous invite à la détente tout un week-end dans un titre qui rappelle très fortement Animal Crossing New Horizons et Stardew Valley à la fois. Développé par un certain James Bendon, Dinkum a beau être un "petit" jeu, il a reçu le soutien de l'éditeur Krafton. Atteignant quasiment 20 000 avis reçus depuis sa sortie en 2022, il affiche une évaluation générale « très positive ».

Ainsi, du 3 au 7 avril 2025 (17 heures), embarquez pour cette simulation de vie paisible à Dinkum. Steam vous donne accès au jeu gratuitement tout le week-end. Vous pourrez donc planter votre tente et démarrer votre exploitation. Plantez des légumes, prenez soin de vos animaux et partez explorer votre île, seul ou en coopération !