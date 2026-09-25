Presque chaque weekend, Steam propose à l’ensemble de ses utilisateurs de découvrir une ou plusieurs productions sans sortir la carte bleue. Pendant une durée limitée, les jeux sont alors accessibles dans leur intégralité, sans restriction particulière sur leur contenu. Vous pouvez alors tester leur campagne, leurs modes multijoueurs et toutes les nouveautés et mises à jour gratuites déployées depuis leur lancement. Ce weekend, ce sont donc deux nouveaux jeux gratuits Steam qui seront accessibles. D’un côté Gas Station Simulator, parce qu’apparemment on ne parle pas encore assez d’essence en ce moment, et Squad, le jeu de guerre tactique. Les deux productions sont ainsi accessibles gratuitement jusqu’au lundi 28 septembre à 19h00.

Gas Station Simulator : jeu de gestion dans une station à essence

: jeu de gestion dans une station à essence Squad : FPS tactiques avec deux équipes de 50 joueurs qui s'affrontent

Gas Station Simulator gratuit sur Steam ce weekend

Marre de payer le litre d’essence plus de 2€. Vous pourrez jouer les chevaliers blancs en baissant drastiquement son prix dans Gas Station Simulator. Dans ce simulateur, vous gérez une station-service miteuse au milieu du désert avec l’ambition de devenir le nouveau TotalEnergies du coin. Nettoyage, peinture, pompes à réparer, clients impatients et scandalisés dès que les prix augmentent un peu, gestion des stocks, garage, décoration… Vous gérez absolument tout. L’avantage, c’est que vous n’êtes pas dans la France à Macron et que c'est gratuit sur Steam tout le weekend.

Squad, un FPS tactique

Si vous en avez marre des FPS avec des soldats suréquipés qui peuvent traverser une rafale de balles en vidant leur chargeur à la hanche, le second jeu gratuit Steam du weekend est sans doute pour vous. Dans Squad, la guerre se joue surtout de façon tactique plutôt qu’au tableau des scores. Jusqu’à 100 joueurs s’affrontent sur de vastes cartes, répartis en escouades où chacun doit tenir son rôle. Un soldat dissident qui partirait seul au bout du champ de bataille serait une hérésie. Il faut communiquer, se coordonner, écouter le chef d’escouade et accessoirement comprendre pourquoi tout le monde vous hurle dessus quand vous tentez de jouer les Rambo. Cet essai gratuit Steam sera également l’occasion de tester Fireteam, son nouveau mode coopératif jusqu’à 5 joueurs qui offre le loisir de se faire massacrer entre copains lors de missions plus courtes.

Source : Steam