Comme chaque semaine, les joueurs peuvent profiter de plein de bons plans pour jouer pas chers. En plus de L’Epic Games Store, Prime Gaming ou encore les Free Play Days pour les abonnés au Xbox Game Pass, Steam propose lui aussi son lot de jeux gratuits. Que ce soit des jeux gratuits pour une durée limitée, de nouveaux free-to-play ou des titres carrément offerts définitivement, il y a toujours de quoi faire. En cette fin de semaine, ce sont pas moins de trois jeux qui sont proposés gratuitement le temps d’un long weekend. Si vous ne saviez pas quoi faire ces prochains jours, vous avez maintenant de quoi vous occuper.

Un jeu gratuit sur Steam pour les fans de shooter tactique

Pour les prochains jours, vous pourrez donc tester Squad 44, un jeu d’action ultra tactique et principalement axé sur le gameplay en équipe. On parle même de roleplay à ce stade d’ailleurs, tant la communauté est à fond. Le jeu est particulièrement réaliste et pousse les joueurs à jouer en escouade et à communiquer pour mener des actions stratégiques et calibrées. Un vrai régal pour les passionnés. Squad 44 est actuellement gratuit sur Steam jusqu’à dimanche dans la fin de journée, c’est donc maintenant qu'il faut en profiter.

Une légende du catch jouable gratuitement le temps d'un long weekend

Second jeu gratuit sur Steam pour cette fin de semaine, WWE 2K25. Le dernier-né de la célèbre licence de jeu de catch ouvre ses portes aux curieux jusqu’à lundi en fin de journée. Durant cette période, le jeu est gratuit et sans limitation. Vous pouvez y jouer dans son entièreté et profiter de tous ses modes de jeu. Que ce soit en solo ou en ligne, vous pourrez incarner les plus grandes stars du ring. Vous pourrez ainsi profiter d'une modélisation au top et asséner leurs coups spéciaux avec classe. Un incontournable pour les fans.

Un peu d'indé dans ce monde de brute, un très bon petit jeu

Enfin, le dernier jeu gratuit sur Steam cette semaine est quant à lui un petit jeu indépendant tout coloré et très bien noté. Rivals of Aether 2 est un jeu de combat tiré de l’univers Aether. Une licence constituée d’une myriade de petits titres çà et là. Vous pourrez incarner un roster complet de plus d’une dizaine de personnages issus de la licence, mais aussi de nouvelles têtes. Le jeu est gratuit sur Steam jusqu’à lundi en fin de journée lui aussi.