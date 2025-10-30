Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour récupérer les derniers jeux gratuits à garder à vie offert sur la boutique Steam. Ne tardez pas où il sera trop tard.

C'est cadeau, alors autant en profiter. Steam, store incontournable chez les joueuses et joueurs PC, vous permet une fois de plus d'obtenir des jeux gratuits qui valent le détour. Avec de très bonnes notes de la part du public, ce sont des valeurs sûres qui sauront trouver leur place dans votre ludothèque. Eh oui, une fois récupérés, vous les garderez à vie. Qui plus est, plusieurs DLC vous attendent également pour des licences qu'on ne présente plus. Alors, foncez !

Distant Space, un jeu gratuit à récupérer d'urgence sur Steam

Il ne paie pas de mine comme ça, pourtant Distant Space est un titre terriblement addictif. Inspiré du cultissime Space Invaders, ce jeu gratuit de Steam se veut savoureusement rétro avec son esthétique qui vous donnera l'impression de jouer sur un oscilloscope, comme dans les années 1960, mais avec les sensation des jeux d'arcade des années 1980.

Dans Distant Space, vous contrôlez un petit vaisseau spatial devant repousser des vagues d'ennemis. Une véritable bataille cosmique s'enclenche avec un défi croissant à mesure que vous parvenez à anéantir vos adversaires. Simple et efficace, cette production indé signée PixelMouse n'a pas eu un grand écho depuis sa sortie en 2016 malgré les évaluations « très positives » des joueuses et joueurs. Sa gratuité sur Steam est une belle occasion de lui donner sa chance. Récupérez-le avant le 31 octobre, 18 heures dernier délai.

Space Pilgrim 3, un autre ticket pour l'espace avec Steam

Lui aussi a reçu des notes « très positives » sur Steam, Space Pilgrim Episode 3 est l'autre jeu gratuit à récupérer en vitesse sur la boutique de Valve. Comme le précédent, il saura plaire aux amateurs d'expériences rétro. Plus qu'une création en pixel art, il rappelera les belles heures passées sur Super Nintendo à l'époque.

Troisième épisode de la licence Space Pilgrim, ce Delta Pavonis reprend après les événements des précédents. C'est donc une nouvelle aventure qui vous attend à la découverte de plusieurs planètes. Vous suivrez Gail, en recherche d'un refuge. Évidemment, de nombreux obstacles se mettront en travers de son chemin... Récupérez ce jeu gratuit sur Steam d'ici au 1er novembre, 18 heures dernier délai, pour en profiter à vie.

Du contenu gratuit pour Halloween sur la boutique

Steam a plus qu'un jeu gratuit en réserve pour vous. La boutique de Valve vous fait cadeau de plusieurs DLC jusqu'à début novembre. D'une part, vous allez pouvoir vous habiller pour Halloween grâce à deux packs de skins offerts pour The Texas Chain Saw Massacre, le jeu de survie asymétrique façon Dead by Daylight :

Ce n'est pas tout. Pour accompagner la sortie hier de Simon the Sorcerer Origins, Steam vous offre un DLC gratuit vous permettant d'écouter la bande originale du tout premier opus de la licence tout en jouant au nouveau jeu. Comme pour les packs de skins ci-avant, tout ce qu'il vous faut pour récupérer ce contenu cadeau, c'est de posséder le jeu de base :