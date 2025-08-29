Vous allez passer un très bon week-end grâce à Steam. Une tonne de jeux gratuits vous attend, dont de gros titres qui vont vous surprendre. C'est le moment d'en profiter.

Même si le débat sur le prix des jeux fait rage, il est bon de souligner que nous avons des occasions de profiter de jeux gratuits très régulièrement. Prime Gaming et l'Epic Games Store nous pourvoient chaque jeudi soir, tandis que le Xbox Game Pass et Steam occupent généralement nos week-ends. D'ailleurs, la plateforme de Valve fait un carton plein pour cette fin de semaine, vous allez avoir de quoi jouer !

Dead in Bermuda, un jeu gratuit de survie à garder sur Steam

Avant d'entamer le week-end, ne passons pas à côté d'un jeu gratuit de Steam à garder à vie, mais à récupérer d'urgence, à savoir Dead in Bermuda. Qui plus est, il s'agit d'une production française, conçue par les Bordelais d'Ishtar Games (Lakeburg Legacies, The Last Spell) !

Dead in Bermuda, c'est un jeu de survie qui mêle RPG et aventure avec une direction artistique digne d'une bande-dessinée. À vous de gérer un groupe de survivants échoué sur une île déserte après un accident d'avion. Mais faites vite, car le jeu gratuit est à récupérer sur Steam avant 19 heures, ce vendredi 29 août 2025.

Sonic Racing CrossWorlds à tester gratuitement avant sa sortie

C'est un peu une surprise sans en être une. Nous savions que Sonic Racing CrossWorlds serait bientôt jouable gratuitement. Cela dit, les détails se faisaient encore attendre. Mais cette fois, ça y est, le moment est arrivé de se lancer sur la piste ! Du 29 août au 1er septembre, vous allez pouvoir l'essayer sur Steam grâce à une phase de playtest en réseau.

Si vous aimez les jeux de courses à la Mario Kart, vous devriez apprécier Sonic Racing CrossWorlds. Et le meilleur moment de le savoir, c'est bien de l'essayer. Comptant parmi les jeux gratuits du week-end sur Steam, il vous donne l'occasion de prendre part à 6 modes différents afin d'avoir un bel aperçu de son gameplay et de ses fonctionnalités avant la sortie le 25 septembre 2025.

Une tonne de jeux gratuits sur Steam pour le week-end

Outre un titre à garder à vie et le cas un peu particulier du playstest de Sonic Racing CrossWorlds, vous avez tout un tas de jeux gratuits sur Steam tout le week-end. Tous sont accessibles jusqu'à lundi prochain, le 1er septembre, généralement jusqu'à 19 heures. Profitez-en, car il y a de très bons titres dans le lot :

Darkest Dungeon 2 : roguelike médiéval mêlant RPG et stratégie pour un voyage sous haute tension droit vers l'enfer dans un monde en ruines.

: roguelike médiéval mêlant RPG et stratégie pour un voyage sous haute tension droit vers l'enfer dans un monde en ruines. Forts : un RTS fun en multijoueur, qui rappellera Worms dans sa forme, dans lequel vous défendez vos positions et tentez d'anéantir votre adversaire à distance.

: un RTS fun en multijoueur, qui rappellera Worms dans sa forme, dans lequel vous défendez vos positions et tentez d'anéantir votre adversaire à distance. Nightingale : jeu d'aventure à la première personne, en solo ou en multi, dans un monde fantastique au style steampunk.

: jeu d'aventure à la première personne, en solo ou en multi, dans un monde fantastique au style steampunk. Path of Exile 2 : pour la première fois, ce Diablo-like est gratuit pendant sa phase d'Early Access à l'occasion de la sortie de sa mise à jour The Third Edict.

: pour la première fois, ce Diablo-like est gratuit pendant sa phase d'Early Access à l'occasion de la sortie de sa mise à jour The Third Edict. Space Engineers : jeu gratuit de Steam en bac à sable, où votre créativité et votre esprit d'initiative sont requis pour bâtir une colonie sur une planète.

: jeu gratuit de Steam en bac à sable, où votre créativité et votre esprit d'initiative sont requis pour bâtir une colonie sur une planète. Sworn : partez à la reconquête de Camelot dans ce roguelike qui s'expérimente en solo ou en multi jusqu'à 4 joueurs, un jeu gratuit récent sur Steam puisque son accès anticipé a été lancé en février dernier.

: partez à la reconquête de Camelot dans ce roguelike qui s'expérimente en solo ou en multi jusqu'à 4 joueurs, un jeu gratuit récent sur Steam puisque son accès anticipé a été lancé en février dernier. Unrailed 2 Back on Track : original, ce jeu ferroviaire de pathfinding vous met au défi de tracer votre voie à travers une grande variété de biomes différents pour arriver à bon port.