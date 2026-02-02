Avis aux joueurs Steam, il vous reste quelques heures pour profiter de plusieurs jeux gratuits et ils sont excellents. Vous trouverez de la survie, un peu d'horreur, beaucoup de multi et du fun en pagaille.

La semaine dernière, Steam proposait pas moins de cinq jeux gratuits le temps d'un long week-end. La bonne nouvelle, c'est que l'offre est toujours d'actualité. Vous avez encore quelques heures devant vous pour profiter de ces jeux gratuitement avant qu'ils ne redeviennent payants. Durant cette période, vous pouvez y jouer comme si vous les possédiez et même conserver votre avancée au cas où vous passeriez à la caisse.

Si vous souhaitez les essayer, c'est donc le moment ou jamais d'en profiter.

Grounded 2 est encore gratuit sur Steam

Ça commence avec Grounded 2, le jeu de survie d'Obsidian actuellement en accès anticipé et disponible dans les plus hautes formules du Xbox Game Pass. Rétréci et perdu dans un immense jardin, vous devrez trouver le moyen de survivre en affrontant la faune hostile, des insectes désormais gigantesques, tout en essayant de découvrir comment reprendre votre taille normale. Après un premier épisode très bien accueilli, Grounded 2 met la barre encore plus haute avec davantage de secrets à découvrir et de possibilités d'artisanat. Le jeu est donc gratuit sur Steam jusqu'au 2 février 2026 aux alentours de 19h00.

Dead by Daylight, le multi asymétrique qui cartonne toujours

Changement d'ambiance maintenant avec Dead by Daylight, l'un des pionniers du multi asymétrique. Dans ce jeu d'horreur multijoueur, des survivants affrontent les plus grands tueurs issus de tous les univers dans des parties où la coopération est essentielle. Quatre joueurs devront donc tenter de fuir une carte en remplissant des objectifs tandis qu'un autre incarnera l'assassin parmi une tonne de personnages issus de l'univers de Dead by Daylight ou de licences cultes. Dernièrement, c'est Stranger Things qui est à l'honneur dans un chapitre thématique qui comporte des survivants, un tueur au gameplay unique, une nouvelle carte et bien plus. Dead by Daylight est actuellement gratuit sur Steam et ce jusqu'au 2 février 2026 à 19h00.

Deep Rock Galactic, de la coop fun sur Steam

Multijoueur toujours, mais cette fois, on va creuser des trous. Deep Rock Galactic est lui aussi gratuit sur Steam jusqu'au 2 février 2026 à 19h00 et vous propose d'incarner un commando de nains de l'espace spécialisé dans le forage de planètes. Faites votre barda en utilisant une vaste gamme d'armes et d'outils, et partez explorer de gigantesques galeries pour extraire un maximum de ressources. Un excellent jeu à faire avec des amis.

Hotel Architect, de la gestion amusante sur Steam

Plus calme cette fois, ce jeu gratuit sur Steam va faire appel à votre fibre créative. Hotel Architect vous propose de créer, bâtir et gérer des hôtels loufoques, mais aussi de prendre soin de votre personnel et des clients, ça va de soi. Le jeu propose une vaste gamme de possibilités créatives et fait la part belle au fun. Il n'est pas sans rappeler la série déjantée des Two Point, d'ailleurs. Le jeu est gratuit sur Steam jusqu'au 2 février à 19h00 si vous souhaitez le tester par vous-même.

Sker Ritual, pour les fans de jeu de zombies

Le dernier jeu gratuit actuellement disponible sur Steam s'appelle Sker Ritual et fait quant à lui hommage aux bons vieux jeux de zombies à l'ancienne. Spin-off de Maid of Sker, ce nouveau jeu d'action horrifique jouable seul ou en coopération jusqu'à 4 joueurs vous propose de survivre à des hordes de créatures sorties tout droit des enfers. Vous pourrez profiter de très nombreuses armes diverses et variées, mais aussi de compétences uniques et de bonus à débloquer en partie, les Miracles. Réunissez vos potes et allez donc nettoyer ces lieux infestés de monstres tant que le jeu est gratuit. Vous avez jusqu'au 2 février 2026 à 19h00 pour le tester par vous-même sur Steam.