C'est la période des festivals en ce moment sur Steam, avec des promotions dans tous les sens et des événements tous différents les uns des autres. Entre le Nouvel An Lunaire 2025, le RPG Maker Festival 2025 ou encore le festival du jeu incrémental 2025 qui met en avant des expériences atypiques, il y a de quoi faire. D'ailleurs, à l'occasion de l'un de ses événements, un jeu gratuit qui va vous permettre de jouer à l'apprenti développeur est disponible gratuitement. Mais ce n'est pas tout.

Deux nouveaux jeux gratuits sur Steam

Pour passer un bon week-end, deux jeux gratuits sont à récupérer en ce moment sur Steam. Le premier, on vous en a déjà parlé un peu plus tôt cette semaine, c'est RPG Maker VX Ace. « RPG Maker VX ACE apporte des améliorations à tous les aspects de la création de RPG, ce qui fait de lui non seulement le dernier, mais aussi le plus complet dans la série des RPG Maker ». Un titre pensé pour toutes celles et ceux qui aimeraient se lancer dans la création de RPG de manière ludique, et sans avoir à passer par des outils professionnels. Steam vous propose de le garder à vie, mais pour cela, il faut l'ajouter à votre bibliothèque avant le 10 février 2025 à 19h00. Le second jeu, jouable gratuitement pour le week-end, va vous demander de faire ressortir votre instinct de survie.

RPG Maker VX Ace

RPG Maker VX Ace est donc toujours disponible gratuitement sur Steam, mais il faut faire vite. Cette nouvelle édition de la franchise offre toujours des outils simples et puissants, avec un large panel de ressources graphiques pour créer le RPG de vos rêves.

Green Hell

Le très bon jeu de survie Green Hell, qui avait décroché un beau 8/10 + macaron « Indispensable Gameblog » est jouable gratuitement sur Steam dès maintenant jusqu'à ce lundi 10 février 2025 à 19h00. C'est une simulation de survie en monde ouvert qui vous embarque dans une jungle impitoyable qui fera ressortir le Bear Grylls qui sommeille en vous. « Survivrez et marchez dans les pas de l’anthropologue Jake Higgins, perdu dans la forêt amazonienne. Jake est à la recherche de sa femme Mia, portée disparue après avoir dirigé des recherches d’anthropologie dans la jungle ». Il faudra vous construire un abri, soigner votre blessure et gérer votre santé mentale.

Des petits cadeaux bonus à récupérer au plus vite sur Steam

Avant qu'il ne soit trop tard, on vous rappelle que ce sont les derniers jours pour récupérer les petits cadeaux offerts sur Steam à l'occasion du Nouvel An Lunaire 2025 et du festival du jeu incrémental. Dans les deux cas, il s'agit d'objets cosmétiques pour personnaliser un peu plus votre profil aux couleurs de ces deux événements.

