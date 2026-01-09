C’est vrai, les jeux vidéo ont peut-être tendance à coûter de plus en plus cher de nos jours. Mais il faut tout de même le dire : il n’a jamais été aussi facile d’accéder à une flopée de titres à moindre coût non plus. Que ce soit à travers des abonnements tels que le Xbox Game Pass et le PS Plus, ou encore les nombreux jeux offerts par des plateformes comme Steam ou l’Epic Games Store, il est toujours possible de trouver de quoi jouer sans se ruiner. Et la plateforme de Valve nous le prouve d’ailleurs encore une fois avec deux nouveaux jeux gratuits à tester.

Steam vous propose deux nouveaux jeux gratuits, dont un à garder à vie

Cela commence tout d’abord avec Dome Keeper, un roguelike signé Bippinbits et sorti en 2022. Mêlant action et extraction, celui-ci invite les joueurs à affronter des hordes de monstres dans des environnements procéduraux où il est possible de récupérer de précieuses ressources, qui permettent ensuite d’améliorer ses équipements pour renforcer sa base. Très bien noté par les utilisateurs Steam, il semble ainsi s’imposer comme une valeur sûre pour les amateurs du genre, qui ont jusqu’au 12 janvier prochain à 19h pour s’y essayer gratuitement.

Car oui, dans le cas de Dome Keeper, il s’agit alors d’un essai gratuit de plusieurs jours, qui donne accès à l’ensemble du jeu contrairement à la démo également disponible le reste du temps. En revanche, parce que la générosité de Steam n’a pas de limite, les joueurs peuvent également gratuitement récupérer Billie’s Wheelie qui, dans son cas, est conservable à vie. Enfin, en tout cas pour tous ceux qui le récupéreront avant le 10 janvier à 19h, après quoi il repassera à son prix habituel fixé à 4.99€.

Mais qu’est-ce que Billie’s Wheelie ? Il s’agit d’un jeu d’aventure mêlant course et plateforme développé par M4DOOM et sorti le 24 octobre dernier sur Steam. Jouable jusqu’à 8 joueurs, il vous place dans la peau d’un hamster dont l’objectif est de relever de nombreux défis, que ce soit en collectant le maximum de morceaux de fromage ou en battant les scores de vos amis sur différents circuits. Une expérience plutôt originale, donc, qui n’a pour l’instant pas trouvé foule, mais qui peut gratuitement être ajoutée à votre bibliothèque d’ici demain.

Source : Steam