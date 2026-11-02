Le week-end a peut-être déjà touché à sa fin, mais Steam continue de vous faire profiter de certaines de ses offres gratuites en ce début de semaine. Profitez-en vite !

Le week-end est déjà terminé. C’est que ça passe vite quand on s’amuse, et en particulier quand une fête aussi chouette qu’Halloween vient s’ajouter dans la balance. Mais parce que toutes les bonnes choses ont une fin, l’heure de la reprise a déjà sonné. Heureusement, Steam reste toujours là pour assurer vos arrières en début de semaine en vous permettant de continuer à profiter de jeux et autres contenus gratuits, à l’instar notamment du futur Football Manager 27.

Steam vous propose un jeu à l’essai et des contenus gratuits, profitez-en vite

Car oui, la possibilité de récupérer gratuitement Hexologic a peut-être expiré le 31 octobre dernier, mais Steam garde tout de même de belles choses dans sa besace pour tous les utilisateurs de la plateforme. À commencer par le fait de continuer à découvrir gratuitement Football Manager 27, dont la sortie est désormais imminente. Mais ce n’est pas tout, puisque les joueurs d’Hunting Simulator 3 ont également un pack gratuit qui les attend. Voici le récapitulatif complet :

Football Manager 27 , le prochain opus de la franchise de Sports Interactive, est jouable gratuitement sur Steam jusqu’au 3 novembre 2026 à 19h (heure française)

, le prochain opus de la franchise de Sports Interactive, est jouable gratuitement sur Steam jusqu’au 3 novembre 2026 à 19h (heure française) Hunting Simulator 3 – Classic American Hunter Pack, qui propose des contenus gratuits pour le jeu de chasse, est téléchargeable gratuitement jusqu’au 12 novembre 2026 à 19h

Que vous ayez commencé à en profiter ce week-end ou que vous souhaitiez profiter du temps qu’il vous reste pour le faire, Football Manager 27 est assurément l’offre star de Steam en ce moment. Si vous aimez le football, vous ne voudrez en effet pas passer à côté de l’opportunité d’essayer ce nouvel opus gratuitement, en sachant que cette version d’essai vous donne accès à tous les modes de jeu disponibles ainsi qu'aux nouveautés phares de ce nouvel opus.

Récupérez un pack de contenus gratuit pour Hunting Simulator 3

Et si jamais vous faites partie des heureux possesseurs du jeu Hunting Simulator 3, n’oubliez pas que vous pouvez dès aujourd’hui récupérer le pack « Classic American Hunter » gratuitement sur Steam, ce qui vous permettra de débloquer les éléments suivants :

La carabine ‘Model 1892 Short Rifle’ à levier de sous-garde de la marque emblématique Winchester

Une nouvelle race de chien, le Foxhound américain, dont l’odorat affûté vous aide à pister votre proie

Un chapeau Woolchap de la Ligne Verney-Carron en trois coloris, pour parfaire votre style

Évidemment, précisons qu’il est nécessaire de posséder le jeu de Nacon pour pouvoir profiter de ce pack gratuit, inaccessible sans le titre qui va avec.

Source : Steam