Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter des jeux gratuits et des cadeaux offerts en ce moment sur Steam, dernière chance d'en profiter afin la fin du temps imparti !

Comme chaque weekend, Steam permettait à ses utilisateurs d'essayer plusieurs titres gratuitement, et en l'occurrence de récupérer du contenu gratuit pour d'autres titres de son catalogue, avec ici Battlefield 6, Ravenswatch et Stranded Deep à essayer, ainsi que des DLC à obtenir pour Voidtrain et Squad. La plupart des offres de ce weekend vont expirer ce 19 octobre 2026 à 19 heures, et une piqûre de rappel est donc de mise avant qu'il ne soit trop tard.

3 jeux gratuits encore à l'essai et du contenu offert à récupérer pour 2 autres titres sur Steam, dernière chance

La plupart des offres de ce weekend en termes d'essai gratuit ou de contenu à récupérer sur Steam vont donc expirer aujourd'hui à 19 heures, à l'exception d'un DLC offert qui est quant à lui encore en lice jusqu'au 25 octobre 2026. Quoi qu'il en soit, voici la liste de ce que propose la plateforme de Valve gratuitement en ce moment :

Battlefield 6 : le dernier épisode de la célèbre franchise FPS à essayer gratuitement jusqu'au 19 octobre 2026 à 19h

Ravenswatch : un roguelite hack'n slash coop avec des personnages de contes et légendes dark fantasy, à essayer gratuitement jusqu'au 19 octobre 2026 à 19h

Stranded Deep : le jeu de survie au milieu de l'Océan Pacifique à essayer gratuitement jusqu'au 19 octobre 2026 à 19h

Big Catch pour Voidtrain, le jeu de survie à bord d'un train volant, à récupérer gratuitement jusqu'au 19 octobre 2026 à 19h

Pack de skin d'armes pour Squad, un FPS multi réaliste, à récupérer gratuitement jusqu'au 25 octobre 2026 à 19h

Battlefield 6 encore à l'essai gratuit sur Steam jusqu'à 19h ce 19 octobre 2026

Jusqu'à ce soir 19h, Battlefield 6, développé par Battlefield Studios, édité par Electronic Arts et sorti en 2025, est encore jouable gratuitement. Il faudra installer Battlefield REDSEC, la composante free-to-play du FPS pour notamment profiter du lancement tout frais de la saison 5 de BF6, le jeu de tir compte désormais 19 cartes multi, dont les deux nouvelles venues : Vegas Strip et Area 51 pour découvrir le tout nouveau contenu du dernier épisode de l'historique franchise FPS mettant en avance des théâtres de guerre géant.

Ravenswatch également jouable gratuitement jusqu'à ce soir 19 heures

On quitte la guerre moderne pour s'intéresser cette fois aux contes et légendes à la sauce dark fantasy avec l'excellent Ravenswatch, développé par Passtech Games, édité par Nacon et sorti en 2024, disponible donc également à l'essai gratuitement sur Steam jusqu'à ce soir 19 heures. Il s'agit cette fois d'un mélange entre roguelite et hack'n slash à la Diablo où l'on incarne donc des personnages légendaires de folklores de différents pays comme Le Petit Chaperon Rouge, Sun Wu Kong ou ence Beowulf, mais comme s'ils avaient vécu dans un monde perverti par la corruption et les ténèbres. Il leur faudra la combattre pour sauver le monde, en solo, mais de préférence en coop avec des amis.

Stranded Deep encore essayable gratuitement pendant quelques heures

On termine le récapitulatif des jeux à essayer gratuitement sur Steam avant la fin du temps imparti ce soir à 19 heures avec Stranded Deep, développé et édité par Beam Team Games et sorti en 2022. Ce titre vous met donc dans la peau d'une personne ayant survécu à un accident d'avion et se retrouvant livrée à elle-même quelque part dans l'océan Pacifique. Vous ferez alors des rencontres terrifiantes sur terre et en mer dans un environnement infini. Faites face aux scénarios les plus mortels qui vous offriront une expérience différente à chaque fois que vous jouerez. Parviendrez-vous à vous échapper de cette terrible situation ? Il vous reste encore quelques heures pour tâcher de le découvrir.

2 cadeaux gratuits à récupérer sur 2 autres jeux du catalogue Steam

Enfin, en plus de ses habituelles offres d'essai gratuit du weekend, Steam propose également encore 2 contenus gratuits à garder sur 2 autres jeux de son catalogue :

Big Catch, qui introduit donc des poissons à pêcher dans le jeu de survie Voidtrain, à récupérer avant ce 19 octobre 2026 à 19 heures.

Un pack d'apparence d'armes pour Squad, qui comprend donc des versions camouflage boisé pour 5 armes de la faction USM, mais à récupérer jusqu'au 25 octobre 2026 à 19 heures.



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Source : Steam