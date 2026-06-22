Si d'aventure vous les avez raté ce weekend, il vous reste encore un peu de temps pour profiter des dernières offres d'essai de jeux gratuits de la part de Steam.

Chaque semaine, les joueurs PC peuvent profiter de nombreuses occasions de jouer sans avoir à bourse délier. Ce notamment grâce à Steam, qui comme chaque weekend se fend de nouvelles offres à ajouter à sa collection définitivement, jouables gratuitement pour une durée limitée ou encore des free-to-play. Ce weekend, la plateforme de Valve n'a pas chômé avec pas moins de sept titres à essayer sans bourse délier. Si jamais vous avez raté le coche, voici une petite piqûre de rappel avant que ces offres n'expirent.

Sept jeux gratuits à essayer sur Steam avant la fin du temps imparti

Une fois encore, Steam proposait donc ce weekend d'essayer gratuitement pas moins de sept titres de son très vaste catalogue. Vous avez encore quelques heures pour les tester, et la sélection est une fois encore particulièrement solide. On a en effet pour commencer Dead by Daylight, le célèbre jeu d'horreur asymétrique, qui fête cette année ses 10 ans, ou encore Speedball, un autre jeu multi, centré cette fois sur le sport, mais développé par le studio derrière Rebellion (Sniper Elite), et qui propose donc un twist assez unique et sanglant.

Les amateurs de jeux de gestion sont également bien servis, puisque Steam leur propose d'essayer gratuitement les très bons Stellaris et Two Point Museum. Enfin, si vous préférez gérer un immense mécha et ensuite l'envoyer sur le terrain pour faire des ravages, MechWarrior Mercenaries 5 se laisse également essayer sans billet d'entrée payant. Il faudra toutefois se dépêcher si vous voulez voir ce que tous ces jeux donnent, car ils ne sont disponibles à l'essai gratuit que jusqu'à ce 22 juin 2026 à 19 heures.

Profitons-en également pour rappeler que deux titres qui étaient déjà disponibles à l'essai gratuit sur Steam la semaine dernière sont quant à eux encore en lice jusqu'au 25 juin 2026 : Hearts of Iron 4 et Mechabellum.

Pour plus de clarté, voici donc ci-dessous un récapitulatif des différents jeux à essayer gratuitement sur Steam :

Source : Steam