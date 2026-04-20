Si vous avez manqué les offres sur des tas de jeux gratuits de ce weekend sur Steam pour les garder ou les tester, il vous reste encore un peu de temps pour en profiter.

Comme chaque weekend, Steam a proposé ces derniers jours à ses utilisateurs d'à la fois ajouter divers jeux à sa bibliothèque sans bourse délier, soit les essayer pour voir s'ils méritent d'y figurer. Il reste encore quelques heures pour profiter des offres de la fin de semaine dernière, et une petite piqûre de rappel s'impose donc si d'aventure vous aviez raté le coche.

Un jeu de gestion tout rond à tester encore gratuitement sur Steam

Commençons justement par le plus urgent avec le seul titre du précédent weekend qui s'offre encore à un essai gratuit de sa version complète sur Steam pour une durée limitée, à savoir ce lundi 20 avril 2026 à 19 heures. En l'occurrence, il s'agit d'un titre issu d'une grande licence dans le domaine de la gestion d'un sport particulièrement populaire : Football Manager 26, développé par Sports Interactive, édité par SEGA et sorti en novembre 2025. L’occasion de découvrir le nouveau moteur Unity, l’interface repensée, les matchs plus vivants ou encore l’ajout du football féminin avant que l'offre n'expire et pour voir s'il mérite de figurer dans votre ludothèque Steam.

Plusieurs autres jeux gratuits, mais cette fois à garder

De l'autre côté du spectre, plusieurs jeux gratuits encore en lice sont Steam sont quant à eux à garder, à condition d'aller se servir avant la fin du temps imparti. En l'occurrence, il y a quatre titres encore disponibles, dont trois qui redeviendront payants à partir de ce 20 avril 2026 à 19 heures :

NineHells : jeu d'exploration horrifique indépendant en vue à la première personne

Stickman Killing Zombie : mélange de beat'em up et hack'n slash low poly où l'on massacre à la pelle des zombies-bâtons

Uncanny Tales - Cold Road : un autre jeu d'horreur minimaliste, mais qui représente cette fois une situation banale qui dérape

Pour terminer le tour d'horizon des offres de jeux gratuits à durée limitée sur Steam, nous avons enfin un dernier titre, mais qui dispose quant à lui d'une date butoir au 23 avril 2026 avant 19 heures :

Legend of Keepers : un dungeon crawler où l'on incarne le patron du donjon qui doit massacrer les aventuriers qui se risquent à l'explorer

Source : Steam