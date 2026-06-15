Il vous reste encore un peu de temps pour profiter des dernières offres Steam en termes de jeux gratuits ou à essayer, avec en l'occurrence de belles pépites.

Chaque semaine, les joueurs PC peuvent profiter de nombreuses occasions de jouer sans avoir à bourse délier. Ce notamment grâce à Steam, qui comme chaque weekend se fend de nouvelles offres à ajouter à sa collection définitivement, jouables gratuitement pour une durée limitée ou encore des free-to-play. Ce weekend, la plateforme de Valve n'a pas chômé avec pas moins de six titres à récupérer ou à essayer. Si d'aventure vous avez raté le coche, voici une petite piqûre de rappel des dernières offres de la société de Gabe Newell avant qu'elles n'expirent.

Six jeux gratuits à essayer sur Steam avant qu'il ne soit trop tard

Une fois encore, Steam propose donc ce weekend d'essayer gratuitement pas moins de six titres de son vaste catalogue. Vous avez encore quelques heures pour essayer plusieurs titres, dont le très bon Neon Abyss 2, ainsi que Next Stop Jianghu II ou encore Goblin Cleanup et Rogue Point, puisque leurs offres d'essai expireront ce 15 juin 2026 à 19 heures.

Vous avez toutefois encore un peu de temps pour essayer les autres jeux Steam proposés à l'essai gratuit ce weekend, puisqu'il est cette fois d'une offre qui arrivera à expiration le 25 juin 2026. Dans cette catégorie, on retrouve de belles pépites avec d'un côté Mechabellum et de l'autre Hearts of Iron IV.

Pour plus de clarté, voici donc ci-dessous un récapitulatif des différents jeux à essayer gratuitement sur Steam par ordre alphabétique et chronologique :

Deux jeux gratuits à garder avant la fin de l'offre

Outre les six jeux ci-dessous que Steam propose encore d'essayer gratuitement pour une durée limitée, la plateforme de Valve propose également deux titres qui sont quant à eux à récupérer et à ajouter à sa ludothèque sans bourse délier. En l'occurrence, il est question d'un côté de Eets, un précurseur de ce qui donnera naissance au cultissime Don't Starve, à récupérer gratuitement avant le 15 juin 2026 à 19 heures ; et de l'autre jeu de survie à base de chiens de traîneau The Red Lantern, à récupérer quant à lui gratuitement avant le 18 juin 2026 sur Steam.

Pour plus de clarté, voici encore ci-dessous un récapitulatif des différents jeux à récupérer gratuitement et à ajouter dans votre ludothèque Steam par ordre chronologique :

Eets : à récupérer gratuitement avant le 15 juin 2026 à 19h00 .

. The Red Lantern : à récupérer gratuitement avant le 18 juin 2026 à 19h00.

Source : Steam