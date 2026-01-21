Steam enchaîne les offres de jeux gratuits ces derniers jours, avec en l'occurrence deux titres à récupérer et un à essayer, dont du très lourd en prime.

Après Smart Factory Tycoon offert jusqu'à hier sur Steam, la plateforme de Valve enchaîne avec cette fois trois offres dans le domaine. D'une part, nous avons deux jeux gratuits à conserver dans sa ludothèque jusqu'à nouvel ordre, et de l'autre un jeu à tester gratuitement pendant quelques jours. Il convient donc de présenter tout cela plus en détail par ordre de priorité, à commencer par les jeux offerts avec une date d'expiration plus proche que l'offre d'essai.

Les deux jeux gratuits à récupérer et à garder sur Steam qui nous intéressent disposent en effet d'une même date butoir : le 22 janvier à 19 heures. Présentons-les donc individuellement plus en détail.

Battle Simulator: Counter Stickman

Mélange entre simulateur de bataille et Counter Strike, Battle Simulator: Counter Stickman, développé par

Yurii Nikshych, édité par GrabTheGames, propose donc de gérer une équipe de stickmen antiterrosites et d'éliminer les forces terroristes. Comme dans le célèbre FPS multi, il faudra donc équiper ses troupes en armes et gadgets adéquats dans des maps très minimalistes. Ça a péter gratuitement jusqu'au 22 janvier à 19 heures sur Steam.

Crown Champion: Legends of the Arena

Place ensuite à un autre jeu de gestion, mais à une autre époque, avec Crown Champion : Legends of the Arena, développé par Pilgrim Adventures, édité par GrabTheGames et sorti en 2016, est un jeu de rôle/simulation de gestion fantastique se déroulant dans l'univers impitoyable des combats de gladiateurs. Il ne vous place donc pas aux commandes d'un héros légendaire, mais d'un gérant d'une équipe de gladiateurs. Il vous appartiendra donc de développer votre école et d'entraîner vos combattants afin d'accroitre votre pouvoir et influence dans le royaume. Récoltez les fruits de vos efforts gratuitement jusqu'au 22 janvier à 19 heures sur Steam.

Un gros jeu à essayer gratuitement sur Steam

Place ensuite à un jeu d'une toute autre envergure, disponible cette fois via une version d'essai gratuit sur Steam jusqu'au 26 janvier à 19 heures : Pax Dei, le MMO développé et édité par Mainframe Industries et sorti le 16 octobre 2025 après un an d'accès anticipé. Ici aussi, c'est à vous de bâtir et de gérer tout ce qui constitue votre vie dans cette expérience immersive dans un véritable bac à sable où le contact avec l'autre fait le sel du jeu.

Pax Dei est en effet une promesse de liberté dans un monde médiéval multijoueur. Vous y occupez une parcelle de terre et, ensuite, à vous de construire votre vie. Établissez votre foyer, cultivez votre espace, rejoignez ou montez votre clan tout en parcourant un environnement rempli d'énigmes et de défis. Vous avez donc quelques jours pour voir si cette vie moyenâgeuse est faite pour vous gratuitement via Steam.