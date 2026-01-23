Chaque semaine, les joueurs PC peuvent profiter d'offres leur permettant de jouer sans avoir besoin de mettre la main au portefeuille. Que ce soit sur Steam ou encore via l'Epic Games Store, des jeux gratuits sont régulièrement proposés. Il s'agit parfois de nouveaux free-to-play ou de jeux gratuits pour une durée limitée, voire d'autres à garder définitivement dans sa collection. Aujourd'hui sur Steam, en plus des jeux gratuits offerts il y a peu, ce sont deux très gros jeux ambitieux qui sont jouables gratuitement pour une durée limitée, il y a vraiment de quoi s'occuper.

Un énorme RPG par un studio de talent gratuit sur Steam

Il y a quelque temps déjà, Moon Studios, réputé et récompensé pour Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps, sortait No Rest for the Wicked. Un action-RPG très exigeant qui emprunte à la fois à Diablo et à la série des Souls. Toujours en accès anticipé, le jeu est actuellement gratuit sur Steam pour un long week-end. Quelques jours durant lesquels vous pourrez découvrir un vaste univers rongé par la peste. Il vous revient la mission d'essayer d'endiguer le mal et d'affronter toutes sortes de créatures extrêmement dangereuses.

Difficile, No Rest for the Wicked est jouable seul ou en coopération jusqu'à 4 joueurs. Vous pourrez explorer un vaste monde, découvrir des trésors et mettre la main sur de puissantes pièces d'équipement vous permettant de vous enfoncer toujours plus loin dans la campagne. En parallèle, il sera possible de faire de l'artisanat, de la pêche et même d'avoir une maison avec un petit bout de terre à cultiver. No Rest for the Wicked est gratuit sur Steam jusqu'au lundi 26 janvier 2026 aux alentours de 19 heures.

Un MMO extrêmement ambitieux et rapidement addictif

Plus ambitieux encore, le second jeu gratuit sur Steam en ce moment vous propose une immersion dans un univers médiéval un peu plus classique, mais dans lequel vous pourrez modeler votre propre aventure. Décrit comme étant un MMO sandbox et social, Pax Dei a fait beaucoup de bruit à sa sortie, malgré un accueil quelque peu mitigé, notamment à cause de ses bugs mais aussi de certains avantages offerts liés à son modèle économique. Sur le papier, le jeu vous fait vivre une expérience à la carte durant laquelle vous pouvez choisir qui vous voulez être.

Une grande aventure vous attend, mais aussi et surtout beaucoup d'artisanat, de construction et de housing. Vous pourrez en effet, avec votre propre parcelle, construire votre maison entièrement personnalisable et plus encore. Le hic, c'est qu'un abonnement permet de décupler certains bonus, chose qui ne plaît que moyennement aux joueurs. Vous pouvez de toute façon vous faire une idée vous-même puisque Pax Dei est gratuit sur Steam jusqu'au lundi 26 janvier 2026 à 19 heures.

