Steam propose en ce moment au moins deux jeux gratuits. Le premier est une petite sucrerie qui pourrait plaire aux fans de Forza Horizon 6 et vous pouvez le garder à vie tant que vous l'ajoutez à votre bibliothèque dans les temps. Le second est quant à lui un vrai monstre du hack'n slash, concurrent direct de Diablo 4, et il a reçu sa plus grande mise à jour depuis son lancement. En d'autres termes, vous avez de quoi faire sur Steam en ce moment, mais il ne faut pas trop traîner, ça va expirer.

Un jeu gratuit à garder définitivement sur Steam

Forza Horizon 6 a envoyé tout le monde au Japon pour profiter du paysage à bord de superbes bolides. Steam vous propose en ce moment de récupérer gratuitement un petit jeu indé qui est justement focalisé sur l'une des disciplines dont les adeptes de FH6 raffolent : le drift. Avec Drift 86, vous êtes au volant de plusieurs voitures typiques du Japon pour faire les plus beaux drifts possible sur les routes sinueuses de l'archipel. À faire seul ou en multijoueur, Drift 86 propose des sessions de drift orienté arcade, mais qui nécessitent un bon contrôle du gameplay. Le jeu est gratuit sur Steam jusqu'au 3 juin 2026, et peut être ajouté définitivement à votre collection durant cette période.

Path of Exile 2 est jouable gratuitement pour fêter sa plus grosse mise à jour

L'autre jeu actuellement gratuit sur Steam, et qui fait beaucoup de bruit, c'est Path of Exile 2, le hack'n slash hardcore vient de recevoir une gigantesque mise à jour avec plus d'une centaine de changements et d'ajouts, notamment de nouvelles ascendances, des compétences, des refontes de certaines mécaniques et l'ajout d'éléments de gameplay, pour ne citer que ça. C'est la plus grande mise à jour du jeu à ce jour, une mise à jour gratuite dans la mesure où le jeu est encore en early access. Pour fêter ça, Path of Exile 2 est gratuit jusqu'au 1er juin 22h00. Durant cette période vous pouvez profiter du jeu normalement comme tout le monde, mais après ça, il faudra passer à la caisse. Le jeu propose d'ailleurs une offre spéciale à -50% durant toute la période de l'offre.

Moonrise Fall, un jeu indé gratuit et intriguant que vous pouvez garder à vie

Autre jeu gratuit à ajouter définitivement à votre bibliothèque Steam, Moonrise Fall est quant à lui un puzzle game à l'atmosphère très marquée. Entre sa direction artistique en pixel art, et son choix de couleurs, le jeu impose une ambiance bien à lui. On y incarne un garçon perdu au beau milieu d'une forêt surnaturelle. Il faudra alors faire appel à sa curiosité, sa réflexion et son sens de l'observation pour s'extirper de cet étrange labyrinthe. Très apprécié sur Steam, le jeu est gratuit jusqu'au 2 juin 19h00 et vous pouvez l'ajouter définitivement à votre collection.