l n'est pas rare de pouvoir jouer gratuitement grâce à Steam ou à l'Epic Game Store. Des jeux sont offerts chaque semaine, d'autres sont proposés gratuitement pendant quelques jours ou alors ce sont de nouveau des free-to-play. Dans tous les cas, on peut jouer sans avoir à se ruiner. Cette semaine, Steam offre pas moins de deux gros jeux et vous permet de jouer à une autre sortie très récente gratuitement pour quelques jours.

Un très bon jeu narratif gratuit sur Steam à garder à vie

En ce moment, Steam vous offre un petit jeu indé effrayant et épatant que vous pouvez ajouter définitivement à votre bibliothèque : Just Ignore Them. Plutôt bien noté sur Steam, très apprécié notamment pour son ambiance, le jeu vous fait incarner un enfant de 8 ans tourmenté par des monstres qui apparaissent la nuit dans sa maison. Un jeu qui joue sur des peurs que l'on a tous eues enfants. Chaque choix que l'on fera aura des conséquences sur les événements et peuvent détruire ou sauver des vies. Just Ignore Them peut être récupéré gratuitement sur Steam jusqu'au lundi 15 décembre 2025 aux alentours de 19 h.

Un excellent MMO à ajouter à sa collection définitivement

On vous en a parlé vendredi 12 décembre 2025, Steam vous permet de récupérer l'excellent Black Desert. Le MMORPG ultra populaire peut être ajouté définitivement à votre bibliothèque sans aucune condition si ce n'est de profiter de l'offre tant qu'elle est disponible. Le jeu vous propose des dizaines, voire des centaines d'heures d'exploration et de combat, ainsi qu'une multitude de classes disponibles parmi lesquelles on retrouve forcément les classiques guerrier, magicien et tank, mais aussi d'autres plus surprenantes comme la Valkyrie ou le Deadeye, expert en tir longue distance par exemple. Black Desert est donc gratuit sur Steam jusqu'au 18 décembre à 9 h, période durant laquelle vous pouvez l'ajouter à votre collection définitivement.

Un jeu récent gratuit pour une durée limitée

Dernier jeu gratuit de cette semaine sur Steam, mais cette fois vous ne pourrez pas le conserver, il s'agit de Path of Exile 2. Le jeu vous propose d'y jouer comme si vous le possédiez durant quelques jours, histoire de venir essayer ses dernières mises à jour. On vous le dit, il sera impossible d'en faire le tour en si peu de temps tant il y a de choses à faire. Outre son arbre de statistiques d'une infinie générosité, Path of Exile 2 propose déjà un contenu gargantuesque, de nombreux environnements à explorer et encore plus de boss à annihiler. Heureusement, toute votre avancée sera conservée en cas de passage à la caisse après la période de gratuité. Vous pouvez donc profiter de Path of Exile 2 gratuitement sur Steam dès maintenant et ce jusqu'au 15 décembre 2025 vers 20 h.

