Vous avez encore de quoi faire avec les jeux gratuits Steam du week-end. Comme chaque semaine, les essais offerts sur plusieurs titres, trois en l'occurrence pour cette fois, se poursuivent le lundi jusqu'à 19 heures dernier délai. C'est donc votre dernière chance pour vous lancer en mer dans Sea of Thieves par exemple, ou dans l'espace avec Jump Space. Sans compter qu'un pack cadeau vous est offert un peu plus longtemps.

C'est votre dernière chance pour ces 3 jeux gratuits Steam

Depuis ce week-end, Steam vous donne accès à 3 jeux gratuits qui redeviendront payants dès 19 heures ce lundi 21 septembre 2026. C'est donc le moment où jamais pour avancer dans vos parties ou tout bonnement vous lancer si vous n'avez encore rien essayer. Si vous hésitez encore, voici les titres concernés et la pack cadeau à garder à vie mais à récupérer en vitesse :

Jump Space , un FPS coopératif PvE de science-fiction

, un FPS coopératif PvE de science-fiction Last Flag , un récent TPS multi de capture de drapeau

, un récent TPS multi de capture de drapeau Sea of Thieves , le fameux jeux multi de piraterie

, le fameux jeux multi de piraterie Pack Discharge Weapon pour Dying Light The Beast, pour encore plus de contenu en jeu

Jump Space, un FPS coopératif dans l'espace gratuit sur Steam

Quand on aime les FPS, les univers de science-fiction et les jeux multi de type PvE, Jump Space résonne vraiment comme un bon compromis. Dans cette aventure coopérative jusqu'à 4 joueurs, vous faites partie d'un équipage avec des tâches à accomplir. Vous avez alors le choix de travailler à l'intérieur de votre vaisseau ou de pilotez dans les secteurs environnants pour explorer, ou encore de partir en expéditions sur les territoires que vous approchez. C'est justement la fluidité dans les activités et la hiérarchie entre joueurs qui rend l'expérience satisfaisante. L'idée est moins d'avoir des fonctions assignées définitivement que de savoir collaborer efficacement. Vous allez vite vous en rendre compte en profitant qu'il figure parmi les jeux gratuits de Steam jusqu'au 21 septembre 2026, 19 heures.

Last Flag, le jeu du studio fondé par les frères d'Imagine Dragons, est gratuit

Les frères Reynolds, membres du groupe Imagine Dragons, se sont lancés dans l'aventure du gaming avec leur studio Night Street Games. Le premier jeu, Last Flag, est sorti cette année. Bon, il n'a pas eu le succès escompté alors le découvrir grâce aux jeux gratuits de Steam pourrait-il lui donner un petit coup de pouce ? Pour vous daire une idée, il s'agit d'un TPS multijoueur en 5v5 qui veut faire souffler un vent de fraîcheur sur le genre de la capture de drapeau. Par exemple, chaque équipe commence la partie en allant cacher le sien, offrant plus de flexibilité que les parties traditionnelles où tout est fixe. On appréciera aussi son design cartoon à la Team Fortress mais dans une vibe '70s. C'est un titre qui ne manque pas de charme en somme, mais de joueurs en revanche.

Sea of Thieves vous fait essayer gratuitement son Edition 2026 sur Steam

Quand on pense jeu de pirates, on pense tout de suite à Sea of Thieves (et à Assassin's Creed, mais il n'en est pas question ici !). Même si le jeu de Rare prend de l'âge, il semble toujours autant d'actualité avec son édition 2026. Si vous avez l'âme d'un explorateur et d'un navigateur et que vous cherchez une vaste aventure en monde ouvert, vous savez vers quel jeu gratuit de Steam vous tourner jusqu'à ce soir, 19 heures. Lancez-vous dans une expérience coopérative en PvPvE, écumez les mers à votre rythme et amassez les plus beaux trésors. Mais attention aux sabordages qui pourraient bien ruiner vos expéditions.

Dying Light The Beast offre un pack cadeau à garder

Pour finir, Steam à un dernier cadeau pour vous. Il s'agit cette fois non pas d'un essai gratuit, mais de contenus additionnels offerts à vie pour Dying Light The Beast. En l’occurrence, il est question du pack Weapon Discharge qui vous donne droit aux deux armes suivantes, à condition de le récupérer d'ici au 24 septembre prochain :

Machette Discharge , une arme de mêlée électrique récupérée dans les ruines d'Harran

, une arme de mêlée électrique récupérée dans les ruines d'Harran Charm VNC, assorti à la machette

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