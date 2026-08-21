Presque chaque semaine, Steam propose un ou plusieurs jeux gratuits pour tous les utilisateurs de la plateforme. Dans les prochains jours, tous les joueurs pourront jouer gratuitement à deux gros jeux très différents jusqu'au 24 août 2026 : l'excellent Over the Top WWI et le remake de Front Mission 3. Comme à chaque fois, c'est une offre à durée limitée, il faudra donc en profiter rapidement.

Deux excellents jeux gratuits sur Steam dont une licence culte

Steam a souvent des jeux gratuits sous le coude, que ce soit des jeux offerts définitivement comme peut le faire l'Epic Games Store, ou des jeux jouables gratuitement pour une durée limitée. C'est justement le cas en ce moment avec le jeu de guerre massivement multijoueur Over the Top WWI, qui vous plonge au cœur d'affrontements à grande échelle sur les plus grands champs de bataille de l'histoire, ou encore Front Mission 3 qui revient dans son plus bel appareil avec un remake qui lui offre une seconde jeunesse. Deux jeux gratuits bien notés sur Steam qui sont disponibles jusqu'au 24 août 2026 à 19h00 et profitent même d'une belle réduction pendant toute la durée de l'offre.

Les jeux gratuits sur Steam jusqu'au 24 août 2026

Over the Top WWI : un jeu de guerre jusqu'à 200 joueurs sur des champs de bataille historiques.

Front Mission 3 Remake : refonte graphique du jeu tactique culte, pour les fans de mecha et de science-fiction.

Over The Top WWI est gratuit sur Steam jusqu'au 24 août 2026 19h00

Over The Top WWI est gratuit sur Steam, un jeu de guerre immersif et intense

Disponible depuis mars 2026 sur Steam, Over The Top: WWI est un shooter multijoueur qui plonge jusqu'à 200 joueurs dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. On y choisit son camp entre France, Royaume-Uni et Allemagne, avec à chaque fois huit classes par faction et un arsenal historique complet ainsi que de nombreux véhicules terrestres et aériens. La particularité du jeu, c'est qu'il propose des cartes entièrement destructibles qui se dessineront au fil des affrontements : tranchées, trous d'obus, ruines… chaque partie est finalement unique. Over the Top WWI a rencontré un franc succès sur Steam avec une note très positive et profite d'une communauté soudée et active. Une alternative parfaite pour combler le trou béant laissé par Battlefield 1.

Front Mission 3 Remake, seconde jeunesse pour un jeu culte

Sorti discrètement en janvier 2026, ce remake ressuscite un vrai classique du tactical-RPG, Front Mission 3. Dans la peau de soldats aux commandes de méchas, on plonge en plein dans un monde de science-fiction pour se défaire d'un complot mondial autour d'une arme secrète destructrice. Le jeu propose deux scénarios dont les fins peuvent varier en fonction de vos choix, et des dizaines de missions. Le remake n'offre finalement qu'une belle refonte graphique et quelques nouveautés ici et là. Il conserve toutefois le cœur du gameplay au tour par tour et la personnalisation poussée qui est même enrichie de nouveaux camouflages inédits. Le jeu a là aussi rencontré un joli succès sur Steam avec des notes globalement positives, bien que certains fans restent sur leur faim.