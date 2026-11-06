Le week-end arrive, et avec lui ses traditionnels jours de jeu gratuit. Car si des millions de joueurs vont probablement passer les prochains jours à Hyrule en compagnie de Link via le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, tout le monde ne possède malheureusement pas encore de Nintendo Switch 2. Heureusement, comme chaque semaine, Steam reste là pour assurer vos arrières avec plusieurs jeux gratuits, dont le chouette PAYDAY 3.

Essayez 2 jeux gratuitement sur Steam ce week-end

Certes, contrairement à l’Epic Games Store, Steam fait cette fois-ci l’impasse sur les jeux offerts que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque afin de les conserver à vie. Mais l’essentiel reste que pour une poignée de jours à compter d’aujourd’hui, vous avez désormais la possibilité d’essayer gratuitement deux titres très appréciés, à savoir Age of Wonders 4 d’un côté, et PAYDAY 3 de l’autre. On vous fait le récap de tout ce qu’il faut savoir :

Age of Wonders 4 , jouable gratuitement jusqu’au 9 novembre à 19h (heure française), est un jeu de stratégie 4X au tour par tour où l’objectif est de gérer son empire

, jouable gratuitement (heure française), est un jeu de stratégie 4X au tour par tour où l’objectif est de gérer son empire PAYDAY 3, lui aussi jouable gratuitement jusqu’au 9 novembre à 19h, est un FPS coopératif dans lequel les joueurs doivent braquer des banques

PAYDAY 3, la mise en bouche idéale avant GTA 6

Étant le titre le plus accessible des jeux offerts par Steam cette semaine, un petit focus sur PAYDAY 3 s’impose. Jouable seul ou jusqu’à 4 joueurs, le jeu de Starbreeze Entertainment promet d’offrir « le fantasme ultime du braquage » en vous invitant à planifier les meilleurs des casses dans l’une des villes les plus riches du monde : New York. Mêlant fun et stratégie, il représente ainsi une mise en bouche idéale avant la grande vie de criminel qui vous attend dans GTA 6 le 19 novembre.

Source : Steam