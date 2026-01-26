Les joueuses et joueurs PC vont pouvoir se faire plaisir en essayant trois jeux gratuits qui valent vraiment le détour sur Steam. Ils ont tout pour plaire aux amateurs d'aventures solo et multi, dans un monde SF ou au Moyen Âge.

Quand on parle de jeux gratuits sur PC, on pense souvent à l'Epic Games Store ou encore aux cadeaux offerts aux abonnés Amazon Prime. Mais il ne faudrait pas négliger non plus la boutique de Valve. Tous les week-end, vous pouvez profiter de très belles opportunités pour jouer gracieusement Steam. Quoi de mieux pour faire de belles découvertes ? C'est encore le cas cette fois, mais le temps est compté. Ce lundi 26 janvier marquera la fin de l'offre dès ce soir, alors foncez sans attendre.

Pax Dei, le MMO est encore gratuit sur Steam

Les vastes terres de Gallia vous tendent les bras. Le MMO de Mainframe Industries est en encore pleine semaine gratuite pour vous permettre de découvrir son univers médiéval sans aucun frais. Alors enfilez votre aventure et lancez-vous sans attendre dans l'exploration du monde de Pax Dei. Libre de vos actions, forgez votre réputation, remplissez diverses missions et fondez votre foyer. De nombreux mystères n'attendent que vous les perciez, aux côté de milliers d'autres joueuses et joueurs. Mais au-delà de l'aspect multijoueur, votre histoire vous appartient vraiment. À vous de l'écrire sur Steam jusqu'à 19 heures ce soir. Passé cette date, vous aurez quand même jusqu'au 2 février 2026 pour profiter d'une remise de 40 %.

No Rest for the Wicked, un excellent jeu gratuit pour les fans d'action-RPG

On continue dans les univers médiévaux avec une expérience qui plonge plus profondément dans la fantasy. Dernière création de Moon Studio (Ori), No Rest for the Wicked prend les allures d'un action-RPG en vue isométrique à la Diablo. Avec un univers somptueusement dessiné à la main, il vous promet une exploration captivante et des combats de boss exigeants dignes d'un Souls-like. En solo ou en coopération en ligne jusqu'à 4 joueurs, préparez-vous pour des affrontements sanglants. Pour savoir si c'est un titre fait pour vous, vous avez jusqu'à ce soir, 19 heures maximum, pour essayer ce jeu gratuit sur Steam. Ensuite, vous pourrez vous le procurez pour 23,99 € au lieu de 39,99 € jusqu'au 5 février 2026.

FBC Firebreak, un jeu gratuit sur Steam tiré d'une licence adorée

Dernier jeu de la sélection, FBC Firebreak est lui aussi gratuit sur Steam en ce moment. Le FPS de Remedy vous propose de replonger dans l'univers de Control dans une ambiance totalement différente. Le jeu fait la part belle à l'action dynamique en solo, mais surtout en coopération. Chacun incarnera un agent aux compétences spéciales de manière à remplir plusieurs missions en résolvant de petits puzzles tout en éliminant les entités surnaturelles présentes un peu partout. Un jeu tiré d'une licence très appréciée, mais qui a eu du mal à percer à sa sortie. Il est gratuit sur Steam jusqu'au 26 janvier 2026 à 22 heures.