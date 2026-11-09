Steam vous offre une dernière chance d'essayer gratuitement ses jeux du week-end, aux côtés d’un accès gratuit de plusieurs jours à ce mode adoré des joueurs de Call of Duty.

C’est une nouvelle semaine qui démarre, et avec elle de nouvelles opportunités de tester une belle quantité de jeux gratuits via différents services. Car entre le PS Plus, le Xbox Game Pass, l’Epic Games Store ou encore Steam, ce ne sont pas les possibilités qui manquent. Et justement, en ce lundi de reprise, la plateforme de Valve vous offre une dernière chance de tester gratuitement ses jeux du week-end, auxquels viennent s’ajouter un essai gratuit pour un mode adoré des joueurs de Call of Duty: Modern Warfare 4.

Steam vous permet d’essayer 3 jeux gratuitement en ce moment

En effet, après vous avoir laissé profiter gratuitement d’Age of Wonders 4 et PAYDAY 3 tout au long du week-end, Steam vous laisse encore quelques heures pour en profiter, les jeux de Triumph Studios et Starbreeze Entertainment restant accessibles jusqu’à la fin de la journée. Mais ne soyez pas trop tristes car à ces deux-là viennent également s’ajouter un essai gratuit au mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, qui vous permettra ensuite d’avoir de quoi vous occuper gratuitement pendant quelques jours de plus. En résumé, donc :

Age of Wonders 4 , jeu de stratégie 4X au tour par tour, reste jouable gratuitement jusqu’à ce soir à 19h (heure française)

, jeu de stratégie 4X au tour par tour, reste jouable gratuitement jusqu’à ce soir à 19h (heure française) PAYDAY 3 , FPS coopératif de braquage de banques, reste lui aussi jouable gratuitement jusqu’à ce soir à 19h

, FPS coopératif de braquage de banques, reste lui aussi jouable gratuitement jusqu’à ce soir à 19h Le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, orienté extraction shooter avec JcE et JcJ, est quant à lui jouable gratuitement jusqu’au 11 novembre à 19h

© Infinity Ward / Activision

Essayez gratuitement le mode DMZ de Modern Warfare 4

Après un focus sur PAYDAY 3 en fin de semaine dernière, intéressons-nous cette fois-ci au mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, dont les aficionados de la franchise attendaient le retour avec impatience. Car après avoir été testé lors de la sortie de Modern Warfare 2, le mode extraction shooter de la licence a enfin fait son retour en force avec le dernier opus, qui permet aux joueurs de s’affronter dans un monde ouvert à la sauce Escape from Tarkov. Et vous pouvez dès à présent l’essayer gratuitement sur Steam pendant quelques jours.

Source : Steam