Chaque semaine Steam , ou encore l'Epic Games Store, proposent des jeux gratuits à tous ses utilisateurs. Ce sont parfois des jeux offerts que l'on peut conserver définitivement, des jeux gratuits pour une durée limitée ou encore de nouveaux free-to-play. La semaine passée, Steam proposait deux titres récents à tester le temps d'un gros weekend, dont un qui cartonne déjà puisqu'il s'inspire d'un des plus gros succès de la plateforme.

Foundry, un carton addictif inspiré d'un des meilleurs jeux du genre sur Steam

Vous avez encore quelques heures devant vous pour vous laisser séduire par Foundry, le premier jeu gratuit de Steam du weekend dernier. C'est d'ailleurs déjà un joli carton qui a séduit des milliers de joueurs depuis sa sortie le 2 mai 2024 . S'inspirant grandement de Satisfactory, gigantesque succès que l'on ne présente plus, Foundry vous propose de concevoir d'énormes usines optimisées afin de récolter un maximum de ressources pour remplir vos objectifs. Un gigantesque terrain de jeu vous est offert afin de vous permettre de construire à volonté dans ce monde fait de voxels.

Plutôt généreux en termes de contenu bien qu'il soit encore en early access, Foundry est très certainement le concurrent le plus solide de Satisfactory qui est quant à lui passé en 1.0 il y a quelque temps déjà.

En tout cas, les joueurs sont conquis, le jeu a une énorme communauté active et d'excellentes notes sur Steam. Foundry est actuellement gratuit sur Steam jusqu'au 11 mai 19h00, ce qui vous laisse encore le temps de tester le jeu pour vous en faire une idée.

The Midnight Walkers, un jeu d'horreur multi intense à tester gratuitement

Le second jeu gratuit Steam du weekend est quant à lui bien différent puisqu'il s'agit d'un FPS horrifique jouable seul ou en coopération. Dans The Midnight Walkers, vous devez survivre, récupérer des ressources et prendre soin de votre chez-vous. Pour ce faire, il faudra explorer différents environnements en prenant garde aux zombies et autres créatures dangereuses qui errent un peu partout. Mais aussi aux autres joueurs qui peuvent aussi bien être des alliés de passage que des adversaires peu scrupuleux. Si sur le papier ce jeu a tester gratuitement a l'air sympathique, les premiers retours ne sont pas fantastiques. Il écope d'ailleurs d'une note globale moyenne sur Steam. Cela étant, il évolue au fil des mises à jour, comme tout bon early access. Vous pouvez de toute façon vous faire une idée vous-même puisque The Midnight Walkers est gratuit sur Steam jusqu'au 11 mai 2026 à 19h00.