Une fois de plus, Steam va vous permettre de récupérer des jeux gratuits, histoire de faire grossir (encore) un peu plus votre ludothèque. On doit bien l'admettre, c'est toujours agréable.

Eh oui, un jour de plus passe et Steam nous propose encore, à l'image de l'Epic Games Store ou encore de GOG, de récupérer des jeux gratuits. Cette fois, ce ne sont pas forcément de gros AAA avec des budgets de millions, mais cela n'en reste pas moins de petites pépites qu'il serait très dommage de louper. On vous a fait un petit résumé pour chacun d'eux, histoire de s'y retrouver.

Steam vous fait plaisir

Le premier jeu Steam gratuit va vous faire travailler les méninges puisqu'il s'agit de Machinika Museum. Un jeu de puzzle et d’aventure développé par Littlefield Studio. Dans ce jeu, le joueur incarne un restaurateur de machines anciennes travaillant dans un musée mystérieux dédié à la technologie extraterrestre. Le but est de réparer et de comprendre diverses machines extraterrestres en résolvant des énigmes et en découvrant leurs secrets.

L'ambiance du jeu est sombre et intrigante, avec des graphismes détaillés et une bande sonore assez immersive qui renforcent le sentiment de mystère. Le gameplay de Machinika Museum se concentre sur l'interaction avec des objets en 3D. Le joueur doit examiner les machines sous tous les angles, manipuler des composants, et résoudre des puzzles mécaniques pour progresser. Pour ceux qui connaissent, cela fait un peu penser à World of Guns: Gun Disassembly.

Les mécanismes de chaque machine sont uniques, demandant au joueur de faire preuve de réflexion et d’ingéniosité pour découvrir comment ils fonctionnent et comment les réparer. L’histoire du jeu est racontée de manière fragmentée. Le joueur découvre des éléments narratifs en progressant à travers les puzzles, révélant progressivement l'origine et le but des machines, ainsi que des informations sur la civilisation extraterrestre qui les a créées.

Deux autres jeux

Les autres jeux Steam sont Classic Marathon qui est un shoot 'em up qui plonge les joueurs dans une course effrénée contre des hordes d'ennemis à travers différents niveaux. Développé par une équipe fan des jeux d'arcade classiques, ce jeu combine des éléments de tir avec une gestion stratégique des ressources. Le titre se distingue par ses graphismes rétro et son gameplay rapide, rappelant les grands classiques du genre comme Gradius" et R-Type. Enfin, le dernier jeu est le DLC Police Stories: Zombie Case pour Police Stories qui introduit un nouveau scénario qui tourne autour d'une épidémie zombie.