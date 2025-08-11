Presque chaque semaine, en plus des jeux de l'Epic Games Store, Steam propose aussi des jeux gratuits sous différentes formes. Jeux gratuits à garder à vie ou simplement pour une durée limitée, nouveaux free-to-play… les bons plans ne manquent pas. La semaine dernière, deux jeux étaient proposés le temps d’un long weekend et il est encore temps d’en profiter, mais c’est votre dernière chance de les tester avant que ces derniers ne redeviennent payants.

NOTE : Suivant le moment où vous lirez ces lignes, les jeux auront peut-être retrouvé leur prix normal. Les périodes de gratuité expirent ce lundi 11 août dans la journée.

Un jeu qui mélange les genres, encore gratuit sur Steam

Le premier jeu gratuit disponible en ce moment sur Steam est Lynked Banner of the Spark un jeu coloré à la direction artistique rondouillarde, mais qui est trompeur. Alors qu’on pourrait le penser facile et ultra accessible, il s’agit en réalité d’un mélange de genre à mi-chemin entre le roguelite la gestion/construction de base cosy. Les développeurs appellent ça un «Roge-life».Bien noté, Lynked est encore gratuit quelques heures, mais cette période devrait s'arrêter autour de la fin de journée. Dernière chance donc pour l’essayer.

Un gros jeu de stratégie gratuit, dernière chance de partir sur le front

Le second jeu gratuit encore disponible quelques heures sur Steam est quant à lui un jeu de stratégie en temps réel où l’on participe à des combats à très grande échelle.. Ashes of Singularity Escalation propose des dizaines d'unités différentes à contrôler et qui peuvent être plusieurs centaines sur le terrain dans de gigantesques affrontements. Le jeu propose également une campagne narrative avec plusieurs missions, mais également d’autres modes de jeu comme les escarmouches en solo contre une IA que l’on nous vend comme redoutable et capable de s’adapter aux différentes stratégies utilisées par les joueurs. Des modes multijoueurs sont également disponibles. Si vous voulez tester Ashes of Singularity Escalation, c’est le moment ou jamais. Le jeu est encore gratuit sur Steam, mais l’offre devrait prendre fin vers la fin de journée.

source : Steam