Il va bientôt falloir vendre un rein pour s’offrir ou rafraîchir sa configuration, la faute à une industrie du hardware qui regarde désormais l’IA avec des yeux en forme de billets. Mais pendant que les prix des cartes graphiques et des composants s’envolent, les bibliothèques, elles, continuent de s'agrandir gratuitement. Sur PC, les occasions de jouer gratuitement et d’élargir ses horizons vidéoludiques sans sortir la carte bleue sont en effet légion. L’Epic Games Store offre ses jeux gratuits chaque semaine avec la régularité d’un métronome, tandis qu’Amazon en donne aussi à ses abonnés via Prime Gaming tous les jeudis soir. Et comme souvent, Steam n’est pas en reste. Weekends gratuits pour tester des productions dans leur intégralité, jeux complets offerts ponctuellement par les éditeurs, DLC à récupérer... C’est tout ce qu’il y a au programme de votre piqûre de rappel matinale du lundi.

Lost in Anomaly, un jeu gratuit Steam d'horreur à conserver

On ne vous fera pas languir, on commence directement avec le jeu gratuit Steam à conserver. En accès anticipé depuis 2024, Lost in Anomaly continue de peaufiner son expérience à mi-chemin entre Exit 8 et Escape from Backroom. Certainement pour recueillir davantage de retours, Aximus Games a ainsi décidé de laisser l’ensemble des joueurs PC intéressés par ce jeu d’horreur psychologique à le récupérer avant le lundi 16 février à 19h00.

Bande-annonce en anglais.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage à tester gratuitement

En plus de ce jeu gratuit Steam à garder, les utilisateurs peuvent également découvrir pendant quelques heures encore Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage. Cette période d’essai gratuit donne accès à l’ensemble des combattants, des arènes et des modes de jeu inclus dans la version de base du jeu de combat. Rappelons au passage que cette mouture est agrémentée d’un nouveau mode solo, « World Stage », d’une amélioration de de la rediffusion et des fonctionnalités d'entraînement et propose également du cross-play. Ce jeu est gratuit sur Steam jusqu’au 16 février 19h00, après quoi il redeviendra définitivement payant pour tout le monde. Comme toujours votre progression sera conservée en cas d’achat ultérieurement.

Bande-annonce en anglais.

Un DLC gratuit Steam à récupérer

Si cela ne suffisait pas, tous les joueurs Steam peuvent également mettre la main sur un DLC pour un jeu dans la veine de Stardew Valley : Halcyon Days at Taoyuan. Un titre qui reprend tous les poncifs du genre, comme s’occuper de sa ferme, de son élevage, explorer sa ville et de lier d’amitié avec ses habitants, mais en proposant une ambiance résolument différente et teintée de mysticisme. Le DLC gratuit à conserver comprend donc tout un lot de décorations et d’objets sur le thème du cheval, en l’honneur du Nouvel An chinois 2026. Vous avez jusqu’au 24 février à 19h00 pour le récupérer.