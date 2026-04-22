Comme chaque semaine, Steam continue de gâter ses utilisateurs avec une nouvelle salve de jeux gratuits, qu’il est possible de conserver à vie. Mais il faut faire vite pour en profiter.

De Crimson Desert à Pragmata, en passant par Mouse PI for Hire ou encore Tomodachi Life : Une vie de rêve, ces dernières semaines n’ont assurément pas manqué de belles sorties à se mettre sous la dent. Et pourtant, quand bien même notre temps de jeu peut rapidement être limité par toutes ces nouveautés, on ne crache jamais sur la possibilité de mettre la main sur quelques jeux supplémentaires, surtout lorsqu’ils sont gratuits. À ce titre, Steam vous donne ainsi rendez-vous sur sa boutique pour pouvoir enrichir votre bibliothèque, mais les jours sont comptés.

Steam vous offre deux jeux gratuits à conserver à vie

En effet, vous commencez à en avoir l’habitude, la plateforme de Valve est incontestablement passée championne lorsqu’il s’agit d’offrir à ses utilisateurs de nombreuses expériences de jeu gratuites. Et si cela se limite parfois à de simples essais limités dans le temps, il arrive aussi régulièrement que Steam offre l’opportunité de récupérer des jeux conservables à vie dans sa bibliothèque sans avoir à débourser le moindre centime. Et c’est précisément ce dont il est question aujourd’hui, avec deux nouveaux titres offerts pour l’ensemble des joueurs.

Cela commence tout d’abord avec Legend of Keepers, vendu par Goblinz Studio comme « un savant mélange entre Dungeon Defender et Roguelite ». Dans ce titre en pixel art, vous incarnez un maître de donjon recruté par la Compagnie des Donjons, qui vous demande de l’aider à protéger ses trésors. Pour ce faire, vous devez alors embaucher des monstres, gérer vos employés et mener des batailles dans des combats au tour par tour, tandis la description Steam en parle comme d’un « dungeon crawler inversé » où « les héros avancent dans votre donjon et déclenchent vos pièges ».

Très bien noté par les joueurs, Legend of Keepers bénéficie d’évaluations « très positives », au même titre que le second jeu gratuit du moment, Sentience: The Android’s Tale, qui prend quant à lui la forme d’une aventure narrative à choix multiples. Doté d’une histoire complexe mettant en scène des androïdes, ce titre signé Pilgrim Adventures promet de nombreux mystères à découvrir au sein d’une expérience ravivant « l’ambiance des bons vieux jeux d’aventure point ‘n click » selon Steam, qui annonce toutefois qu’aucune version française n’est disponible.

Une offre limitée dans le temps

Attention toutefois, comme précisé en début d’article, le temps vous est compté pour pouvoir bénéficier de ces belles promotions. En effet, qu’il s’agisse de Legend of Keepers ou de Sentience: The Android’s Tale, tous deux resteront gratuits jusqu’au 23 avril seulement, à 19h (heure française) plus précisément. Passé cette date, l’offre de Steam prendra fin et tous deux repasseront alors à leur prix d’origine, à savoir 17.99€ pour le premier, et 4.99€ pour le second. Pour pouvoir en profiter, pensez donc à les ajouter à votre bibliothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Source : Steam