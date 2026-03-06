Avant le weekend, Steam met à disposition de ses utilisateurs deux petits jeux gratuits assez uniques dans leur genre, dont un tout fraichement sorti.

Steam enchaîne les offres de jeux gratuits actuellement, qui font suite à un Néo Fest propice à l'essai de milliers de titres à venir bientôt via des démos plus ou moins généreuses en contenu. Comme une continuation de ce festival visant notamment à donner un peu de visibilité à la myriade de jeux indépendants de demain, la double offre qui nous intéresse ici rentre quelque part dans la même optique.

Knockoff, un jeu de baston horrifique gratuit en ce moment sur Steam

Le premier jeu gratuit offert par Steam, intitulé Knockoff, est encore en accès anticipé et disponible depuis le 22 janvier 2026 et provient de PlushCatBoy, un seul développeur, qui l'a créé sur son temps libre. Il s'agit donc d'un petit projet passion de la part de son créateur, qu'il est donc possible de récupérer sans bourse délier. Il est plus précisément question d'un mélange plutôt particulier de jeu de combat en vue isométrique, de RPG d'horreur et de Bullet Hell, qui mêle aussi jeu solo et affrontements contre d'autres joueurs en progressant dans les chapitres.

Un improbable conglomérat à tester et qui peut valoir le détour si d'aventure vous souhaitez soutenir cette initiative totalement indépendante, qui comptabilise pour l'instant seulement 28 évaluations d'utilisateurs Steam, dont 89% positives tout de même.

Netoo, un jeu de puzzle « aimant » gratuit sur la plateforme de Valve

Le second jeu gratuit gratuit actuellement dispo sur Steam change radicalement de thématique, mais reste un petit titre indépendant, cela dit sorti ce 3 mars 2026, développé et édité par Mindlabor. Netoo est donc un jeu de puzzle logique minimaliste qui fait tourner son gameplay autour d'aimants à combiner et certains à faire tourner pour résoudre chaque niveau.

De prime abord assez simple, le titre va progressivement gagner en complexité, notamment grâce à de nouvelles mécaniques arrivant au fur et à mesure. Un autre petit jeu à soutenir si vous êtes amateurs de casse-têtes, en somme. Les utilisateurs Steam qui l'ont essayé l'ont en tout cas approuvé, puisque 100% des 19 évaluations qu'il comptabilise sont positives.

Source : Steam