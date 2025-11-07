Steam va une fois de plus faire des heureux avec un paquet de jeux gratuits. Il y a de gros titres dans la liste. Vous allez avoir de quoi faire, on vous le dit.

Des jeux gratuits à foison pour tous les utilisateurs Steam. La boutique de Valve met une fois de plus à disposition plusieurs titres de choix afin que vous puissiez les essayer tout le week-end. Ainsi, jusqu'au 10 novembre (19 heures), vous allez pouvoir lancer une partie sur cinq jeux différents que vous ne posséderiez pas déjà. C'est l'occasion rêvée de vous faire une idée avant de les acheter éventuellement, d'autant qu'ils profitent de réductions en parallèle.

Cities Skylines 2, construisez votre ville sur Steam

Amateurs de gestion, Cities Skylines 2 est un incontournable du city builder. Comme son ancien concurrent, SimCity, le concept est de bâtir une ville fonctionnelle où la population peut prospérer. Zone par zone, prenez soin de répondre aux besoins des citoyens, notamment en leur mettant à disposition tous les services nécessaires. Mais pensez également à bien agencer votre urbanisme. Plusieurs enjeux sont à appréhender. Bien que le titre n'ait pas connu un lancement très favorable, il se rattrape depuis avec de nombreuses mises à jour. Le fait qu'il compte parmi les jeux gratuits de Steam est une belle occasion de vous faire votre propre idée.

Kingdom Come Deliverance 2, un jeu gratuit à l'âge de la chevalerie

Suite particulièrement plébiscitée par la critique, ce Kingdom Come Deliverance 2 est le jeu gratuit du week-end que tout amateur de productions historiques et médiévales. Warhorse Studios s'est à nouveau dépassé ici en repoussant les limites de la simulation pour proposer une expérience aussi immersive que possible. Retrouvez le Henry de Skalice du premier opus pour une nouvelle aventure en plein climat de guerre. Le scénario brille par son sens de la nuance et sa capacité à nous tenir en haleine. Une belle découverte à faire sur PC et qui est jouable sur Steam Deck également.

Legion TD 2, un multijoueur gratuit sur Steam ce week-end

Là aussi, la bataille fait rage. Legion TD 2 est un tower defense addictif qui vous convie pour des runs en solo ou en multijoueur en ligne. Vous devrez faire face à des vagues d'ennemis de plus en plus agressifs et retors qui menacent votre base. À vous de parvenir à prendre l'avantage en montant une armée grâce à la centaine de combattants différents à votre disposition. Chacun à ses compétences qu'il s'agit de mettre à profit astucieusement pour reverser le Roi adverse. Profitez du jeu gratuit sur Steam jusqu'au 10 novembre. Plutôt conseillé sur PC, vous pouvez quand même vous y essayer sur le Deck nomade de Valve même si ce n'est parfaitement optimisé;

The Falconeer, un jeu gratuit aérien sur Steam

La guerre se joue cette fois dans les airs avec The Falconeer. Mis sur pied par un seul homme, le développeur Tomas Sala, ce titre est une proposition on ne peut plus atypique. Vous y contrôlez un oiseau militaire qui va parcourir les cieux au-dessus des eaux pour prendre part aux combats. Votre rôle est alors capital dans ce jeu gratuit sur Steam puisqu'il sera la clé pour que votre camp remporte la victoire. Accomplissez diverses missions périlleuses et envolez-vous pour une expérience mémorable, nommée aux BAFTA 2020. Qui plus est, le jeu est optimisé sur la console portable de Valve.

Wartales, un RPG français à découvrir sur PC et Steam Deck

Cette sélection de jeux gratuits jusqu'au 10 novembre se conclut par un RPG français, signé du studio Shiro Games. Il s'agit de Wartales, un titre médiéval dans lequel vous dirigez un groupe de mercenaires dans un vaste univers en délabrement. La peste fait des ravages et le non-droit tend à s'installer. Parcourez donc ces terres désolées que l'appât du gain va mettre en situation peu commode. Combattez vos adverses et développez votre équipe courageuse pour vivre une aventure épique. Le jeu est jouable sur PC et est compatible sur Steam Deck.