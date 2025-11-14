Si vous jouez sur PC ou Deck, Steam a une belle offre à vous proposer. La boutique de Valve vous permet de jouer à deux jeux gratuits plutôt appréciés, découvrez-les sans attendre.

Deux jeux, zéro euro. C'est ce que vous propose Steam tout le week-end sur sa plateforme, aussi bien pour les adeptes de set up fixe que ceux de sa console nomade. Comme chaque week-end, vous avez l'occasion de jouer gratuitement à des titres qui se laissent découvrir sans autre limite que leur date d'accès. Profitez-en jusqu'au 17 novembre, 19 heures.

King of Meat, le party game d'Amazon est gratuit

Avec son humour décalé et son gameplay qui mise avant tout sur le fun, King of Meat fait partie des bonnes surprises de l'année. Car, oui, Steam vous permet de jouer à un jeu gratuit sorti il y a à peine plus d'un mois. Ce titre, très récent donc, est une production Amazon qui joue sur le terrain des party games à la Fall Guys et s'en sort plutôt bien.

Plongez dans une téléréalité complètement loufoque dans laquelle vous devrez braver des donjons plein d'ennemis et de pièges. Entre hack'n'slash et jeu de plateforme, King of Meat propose des épreuves variées, à expérimenter seul ou en multi en ligne jusqu'à 4 joueurs. D'ordinaire proposé à 29,99 €, il est donc à tester gratuitement tout le week-end, sur PC et Steam Deck. D'autant plus que s'il vous plaît, il profite d'une grosse remise de 75 % jusqu'au 19 novembre.

Age of Wonders 4 ouvre les portes de son royaume sur Steam

Toujours dans un univers de fantasy, Age of Wonders 4 joue quant à lui la carte de la stratégie. Plus sérieux que le jeu gratuit précédent de Steam, il vous propose une aventure immersive dans un monde médiéval habité par la magie où se côtoient chevaliers, nains, créatures anthropomorphes et autres dragons.

Derrière ce jeu noté 83 / 100 sur Metacritic, on retrouve l'équipe de connaisseurs Triumph Studios (Overlord, Poject Pantheon). De plus, en tant que quatrième volet de sa saga, Age of Wonders 4 est parfaitement calibré pour vous offrir une profondeur de jeu idéale au croisement du RPG et du 4X. Régnez sur votre royaume, protégez-le et permettez-lui de s'étendre malgré les embuches. C'est un jeu gratuit à essayer tout le week-end sur Steam et son Deck. En parallèle, il est proposé à moitié prix, soit 24,99 €, jusqu'au 26 novembre si vous souhaitez en profiter à vie.