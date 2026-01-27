Une nouvelle vague de jeux gratuits est disponible sur Steam. Certains sont à garder à vie dans votre ludothèque, les autres sont accessibles temporairement à l'essai.

Une fois n'est pas coutume, Steam fait le plein de jeux gratuits. Comme son rival, l'Epic Games Store, la boutique de Valve vous donne l'opportunité de récupérer plusieurs titres que vous allez pouvoir conserver pour toujours sur votre compte. En plus, il y en a même deux autres à l'essai. Mais dans un cas comme dans l'autre, l'offre est temporaire, alors ne tardez pas pour saisir votre chance.

Kiki, un jeu de plateforme gratuit sur Steam

La sélection de jeux gratuits sur Steam est souvent l'occasion de découvrir des jeux méconnus. C'est le cas de Kiki, un jeu de plateforme coloré à la première personne. Développé par Nipobox, il se présente comme un parcours d'obstacle ponctués de pièges perfides conçus pour vous faire tomber. L'agilité et la rapidité sont donc la clé pour arriver au bout ! Malgré quelques problèmes d'optimisation rapportés par les joueuses et joueurs, le titre a un vrai charme visuel à la Fall Guys. Alors s'il éveille votre curiosité, récupérez-le d'ici au 31 janvier 2026, 19 heures.

Curseland, une curiosité indé à garder à vie

Retour à la 2D et à la troisième personne avec Curseland, un autre plateformer indépendant. Là aussi, vous devez vous concentrer pour mettre à profit vos réflexes. Le moindre saut compte pour traverser des environnement en pixel art qui vous plongent dans un univers de science-fiction plein d'étrangeté. Au milieu du chaos qui règne, l'humour ne manquera pas, de même que les surprises. Développé par CSStudio, c'est le genre de curiosité parmi les jeux de Steam qui peut valoir le détour. Alors ne tardez pas et ajoutez ce titre à votre collection d'ici au 1er février 2026, 19 heures maximum.

© CSStudio.

Deux essais gratuits supplémentaires sur Steam

Pour compléter cette vague de jeux gratuits, Steam vous propose deux essais gratuits supplémentaires. D'un côté plongez dans l'action-RPG Wayfidner, une aventure en coopération jusqu'à 3 joueurs dans un univers de fantasy où votre mission sera de mettre un terme au chaos environnant. De l'autre côté vous attend Hellcard, un deckbuilder coopératif avec une forte dimension roguelike. Ainsi, vous devrez former des équipes pour mener des combats de cartes tactiques dans le but de défaire l'armée des ténèbres.

Jouer à Wayfinder gratuitement d'ici au 29 janvier 2026, 19 heures

Essayer Hellcard gratuitement d'ici au 2 février 2026, 19 heures