Dans le cadre de ses traditionnels offres d'essai gratuit du weekend, Steam proposait depuis ce vendredi du très lourd avec pas moins de cinq titres à tester sans bourse délier, donc de très gros morceaux. Attention toutefois, cet accès gratuit va se terminer aujourd'hui, le 10 novembre 2025, à 19 heures. Voici donc une petite piqûre de rappel par ordre alphabétique des cinq jeux en lice si vous souhaitez encore saisir votre chance de les essayer gratuitement.

Cities Skylines 2 à tester gratuitement sur Steam pour les amateurs de city-builders

Malgré un lancement particulièrement compliqué, Cities Skylines 2, développé par Colossal Order Ltd., édité par Paradox Interactive et sorti en 2023 a depuis eu droit à plusieurs mises à jour pour essayer de redorer son blason. C'est donc l'occasion de voir ce qu'il vaut maintenant grâce à cet essai gratuit proposé par Steam jusqu'à ce soir 19 heures. Comme son ancien concurrent, SimCity, le concept est de bâtir une ville fonctionnelle où la population peut prospérer. Zone par zone, prenez soin de répondre aux besoins des citoyens, notamment en leur mettant à disposition tous les services nécessaires, tout en pensant à bien agencer votre urbanisme.

Kingdom Come Deliverance 2, l'un des tous meilleurs RPG de l'année jouable gratuitement

Place ensuite à un jeu qui a de son côté connu un lancement sous les plus beaux auspices avec Kingdom Come Deliverance 2, développé par Warhorse Studios, édité par Deep Silver et sorti en février 2025. Digne suite d'un premier RPG médiéval qui avait fait sensation à sa sortie en 2018, on y retrouve ce bon vieux Henry de Skallice, mais dans une aventure encore plus folle, plus aboutie, qui nous plonge mieux que jamais dans un RPG médiéval proprement historique, et certainement l'un des meilleurs RPG, voire même l'un des meilleurs jeux tout court de 2025. À essayer donc gratuitement au triple galop sur Steam avant 19 heures.

Legion TD 2 : un tower defense addictif à essayer gratuitement sur Steam

Autre changement radical de style et d'ambiance avec le troisième jeu de cette liste en la personne de Legion TD 2, développé et édité par AutoAttack Games et sorti en 2021. Il s'agit en effet cette fois d'un tower defense addictif qui vous propose des runs en solo ou en multijoueur en ligne. Vous devrez faire face à des vagues d'ennemis de plus en plus agressifs et retors qui menacent votre base. À vous de parvenir à prendre l'avantage en montant une armée grâce à la centaine de combattants différents à votre disposition. Chacun dispose de compétences propres qu'il faudra de mettre à profit astucieusement pour reverser le Roi adverse. À tester donc gratuitement sur Steam jusqu'à 19 heures.

The Falconeer Revolution Remaster, un jeu d'aventure de haute volée à tester gratuitement

Le quatrième jeu de la liste est particulier à plus d'un titre, puisqu'il provient notamment d'un seul et unique développeur, qui a réussi à creuser son nid dans un espace aérien très chargé : The Falconeer, développé donc par Tomas Sala, édité par Wired Productions et sorti en 2020. Il s'agit plus précisément de sa version Revolution Remaster, sortie cette année, et qui en représente donc la version la plus aboutie à tous les niveaux. S'inspirant de la légendaire série des Panzer Dragoon, il nous propose cette fois de contrôler un faucon géant pour aider les troupes au sol dans des batailles épiques et visuellement impressionnantes pour un jeu développé par une personne. Prenez donc votre envol gratuitement sur Steam jusqu'à 19 heures.

L'excellent Tactical-RPG français Wartales à essayer gratuitement sur Steam

Cette sélection de jeux gratuits jusqu'au 10 novembre se conclut par un RPG français, développé et édité par le studio Shiro Games et sorti en 2023. Il s'agit donc de Wartales, un titre médiéval dans lequel vous dirigez un groupe de mercenaires dans un vaste univers en déliquescence. La peste fait des ravages et le non-droit tend à s'installer. Parcourez donc ces terres désolées que l'appât du gain va mettre en situation peu commode. Combattez vos adverses et développez votre équipe courageuse pour vivre une aventure épique gratuitement jusqu'à 19 heures sur Steam.

Source : Steam