Qui dirait non à des jeux gratuits ? Tout comme l'Epic Games Store, Valve vous permet régulièrement de faire des économies via sa boutique, Steam. Grâce à cela, les joueuses et joueurs PC peuvent remplir leur backlog de nombreux titres qu'ils n'auraient certainement pas découverts autrement, ou profiter d'une période d'essai de titres de renom sans rien avoir à débourser. Seulement, il faut être rapide pour profiter de l'un comme de l'autre.

Steam vous offre un jeu gratuit d'horreur à garder à vie

Si vous aimez frissonner d'horreur devant votre PC, Steam à ce qu'il vous faut. La boutique de Valve vous propose d'ajouter à votre ludothèque Depths of Horror: Mushroom Day. Ce nom ne vous parlera peut-être pas, mais il affiche une évaluation « plutôt positive » de la part du public. Parfait pour les amateurs d'expérience sous tension, il vous entraîne d'une exploration en profondeur de certaines de vos plus grosses frayeurs. En plus des décors suffocants qui vous attendent, la vue à la première personne participe grandement du sentiment oppressant qui fait de ce titre signé TakeThem Games une expérience à part. Alors profitez de ce jeu gratuit tant qu'il l'est encore, c'est-à-dire jusqu'à ce soir (lundi 6 avril), 19 heures.

© TakeThem Games.

Encore quelques heures pour plonger dans ce jeu gratuit

Steam vous propose un autre genre de plongée jusqu'à ce soir. Plus littérale celle-ci, elle vous immerge dans les océans de Subnautica pour des découvertes somptueuses. Également en vue FPS, explorez les fonds marins et améliorez votre équipement pour aller toujours plus loin. Mais attention, plusieurs dangers rodent dans ces étendues inconnues. Véritable titre de référence, ce bac à sable qui vous laisse terraformer l'environnement à loisir s'offre à vous pendant tout un week-end gratuit qui s'étend jusqu'à ce lundi 6 avril 2026, 19 heures dernier délai. C'est l'occasion parfaite pour vous rendre compte si l'expérience vous plaît sur PC et Steam Deck avant la sortie du 2. De plus, si vous êtes séduit, le jeu est en réduit sur la boutique jusqu'au 9 avril prochain.