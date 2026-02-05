C’est décidément une belle période pour les utilisateurs de Steam, qui profitent en ce moment d’une série de jeux jouables gratuitement et affichés avec de belles promotions.

Si l’on vante souvent les mérites de l’Epic Games Store, réputé pour offrir régulièrement une ribambelle de jeux à ses utilisateurs, force est aujourd’hui de constater que Steam n’est pas non plus en reste lorsqu’il s’agit de chouchouter les joueurs. En effet, la plateforme de Valve ne manque jamais une opportunité de proposer des jeux gratuits à sa communauté, que ce soit sur une durée limitée ou permanente. Et elle nous le prouve aujourd’hui encore avec la mise à disposition de deux nouveaux titres, dont il faudra toutefois profiter très rapidement.

Steam continue les offres de jeux jouables gratuitement

Après Grounded 2, Dead by Daylight, Deep Rock Galactic, Hotel Architect ou encore Sker Ritual, Steam continue d’envoyer les joueurs à la découverte de certains de ses titres les plus confidentiels avec HELLCARD, un deckbuilder coopératif de type roguelike dont les retours sont pour l’instant très positifs. Développé par Thing Trunk, celui-ci vous invite à vous aventurer dans des donjons, où vous pouvez alors recruter divers compagnons et participer à d’intenses combats de cartes tactiques contre les armées des ténèbres et l’archidémon.

Point intéressant à noter, si l’expérience vous plaît, vous pouvez également en profiter en coopération avec des amis, qui peuvent être jusqu’à trois à vous rejoindre. Et la bonne nouvelle, c’est donc que vous avez jusqu’au 9 février à 19h (heure française) pour tester le jeu gratuitement sur Steam. En sachant que, si HELLCARD vous plaît, vous pourrez alors vous le procurer pour la modique somme de 7.35€, contre 24.50€ habituellement. Mais attention, cette réduction prendra fin le 11 février prochain. Ne tardez pas trop.

Fallout 76 concerné, avec une belle promotion

Profitons-en également pour rappeler qu’un autre titre très populaire est lui aussi jouable gratuitement en ce moment même : Fallout 76. Si jamais vous aviez un coup de blues après avoir terminé la saison 2 de la série sur Prime Video, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire. Mais attention, notez que la gratuité du jeu sur Steam ne sera effective que jusqu’au 5 février à 18h, soit jusqu’à ce soir. Autant dire qu’il ne faut pas perdre une minute avant d’en profiter, sous peine de passer à côté de cette opportunité.

À moins que vous ne préfériez en profiter plus tranquillement, auquel cas il est sans doute bon de mentionner que le titre de Bethesda bénéficie lui aussi d’une généreuse promotion à l’heure où sont écrites ces lignes. Affiché avec 80% de réduction, Fallout 76 peut ainsi être acheté sur Steam pour la somme de 7.99€, contre 39.99€ habituellement. De quoi en profiter sans la moindre pression de temps, donc, histoire de patienter jusqu’à l’annonce tant espérée des remasters de Fallout 3 et New Vegas. Cela dit, attention encore une fois : cette offre expirera dès demain.

Source : Steam