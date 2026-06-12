Steam fait le plein de jeux gratuits cette semaine. Six sont gratuits pour une durée limitée et deux peuvent être garder à vie. Dans le lot, il y a quelques pépites et une très grosse licence.

Comme chaque semaine, Steam propose plusieurs solutions pour jouer gratuitement. Ce sont parfois des jeux gratuits à garder définitivement, comme c'est le cas sur l'Epic Games Store par exemple, mais ce sont aussi parfois des jeux qui ne sont gratuits que pour une durée limitée, ou encore de nouveaux free-to-play. Dans les prochains jours, les joueurs PC pourront profiter de pas moins de huit jeux gratuits, dont deux pourront être gardés à vie. Au menu : des jeux indépendants, de la survie, du fun et de l'action spectaculaire. Il y en aura pour tous les goûts.

Tous les jeux gratuits Steam de la semaine

Cette semaine, les joueurs Steam pourront profiter d'une tonne de jeux gratuitement puisqu'il y a pas moins de huit jeux proposés. Six d'entre eux ne seront en revanche accessibles que pour une durée limitée, comme c'est souvent le cas sur la plateforme. Ce sera toutefois l'occasion de vous faire une idée de chacun et de voir si vous vous laissez séduire définitivement ou non. Vous pouvez également profiter de ces jeux gratuitement durant toute la durée de l'offre pour passer le temps entre deux grosses sorties. En prime, les genres sont hyper variés, vous aurez de quoi faire.

Six jeux gratuits pour une durée limitée, il y en a pour tout le monde

De l'action en coopération, du nettoyage de donjon dans la bonne humeur, de la stratégie historique ou encore du roguelike coloré et survitaminé, voici la liste des six jeux gratuits sur Steam pour une durée limitée.

Neon Abyss 2 : second épisode de la franchise de roguelike. Explorez différents niveaux, récoltez des améliorations et combattez des boss dans ce jeu en pixel art ultra coloré et dynamique. Le jeu est gratuit sur Steam jusqu'au 15 juin 2026.

Mechabellum : un auto-battler dans lequel on est aux commandes de puissants mechas et autres unités puissantes. Créez votre armée, personnalisez vos troupes, placez-les stratégiquement sur le champ de bataille et laissez-les se battre. Le jeu est gratuit sur Steam jusqu'au 25 juin 2026.

Hearts of Iron IV : établissez vos stratégies, dirigez votre nation et faites-la remporter la Seconde Guerre Mondiale. Un jeu de stratégie profond et intéressant, largement salué par la critique et les fans du genre. Le jeu est gratuit sur Steam jusqu'au 25 juin 2026.

Goblin Cleanup : Seul ou en coopération, nettoyez les donjons les plus dangereux du royaume après le passage des héros qui ont tenté de récupérer le trésor. Enlevez le sang, les tripes et la crasse, rechargez les pièges et remettez tout en ordre. Attention à ne pas vous faire tuer par les créatures et les pièges vous non plus. Le jeu est gratuit sur Steam jusqu'au 15 juin 19h00.

Rogue Point : seul ou en coopération, remplissez différentes missions extrêmement tendues où l'esprit d'équipe sera la clé de la réussite. Récupérez des ressources, équipez-vous, et prenez des contrats toujours plus difficiles. Le jeu est gratuit sur Steam jusqu'au 15 juin 19h00.

Next Stop Jianghu II : Un jeu RPG qui se déroule dans la chine ancestral. Incarnez une héroïne ou un héros, apprenez les plus puissants art martiaux, maitrisez différents pouvoir et explorez le monde. Attention, le jeu n'est disponible qu'en chinois ou en anglais. Il est gratuit sur Steam jusqu'au 15 juin 19h00.

The Red Lantern, un jeu gratuit de survie narratif à garder à vie sur Steam

Avec ses graphismes à la fois épurés et doux, The Red Lantern cache très bien son jeu. Il s'agit pourtant d'un jeu de survie où vous devrez bichonner vos chiens de traineau en explorant des environnements hostiles mordus par le froid au beau milieu de l'Alaska. Explorez, chassez, survivez et contemplez de superbes paysages. Dans ce jeu gratuit Steam, il faudra mettre la main sur de précieuses ressources afin de se nourrir, mais aussi de nourrir nos chiens. Sans eux, impossible de continuer votre route. The Red Lantern est gratuit sur Steam jusqu'au 18 juin 2026 19h00 et peut être récupéré définitivement durant toute la période.

Eets, un jeu gratuit old school à garder définitivement

Avant Don't Starve, avec Oxygen Not Include, deux cartons sur Steam notamment, il y avait Eets. Dans les années 2000, Klei Entertainment a donné naissance à ce jeu mélangeant plateforme et puzzle dans lequel on doit faire en sorte qu'une petite créature traverse différents tableaux. Ce petit monstre blanc avance en ligne droite et interagit avec son environnement, c'est à vous de le diriger en provoquant différentes actions ou en mettant des objets sur son chemin. Eets est gratuit sur Steam jusqu'au 15 juin 2026. Et pour fêter les 20 ans de Klei Entertainment, vous pouvez l'ajouter définitivement à votre collection durant cette période.