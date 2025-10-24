Le week-end est toujours synonyme de jeux gratuits. Les joueurs Xbox abonnés au Game Pass ont droit à leur sélection de titres à découvrir gratuitement pendant leurs jours de repos, tandis que les joueurs PC n’ont que l’embarras du choix. En plus des jeux offerts chaque jeudi soir via l’Epic Games Store et Amazon Prime Gaming, Steam leur propose également des essais gratuits, quand la plateforme n’offre pas simplement un jeu gratuit à conserver. Cette semaine, les joueurs PC auront donc droit au meilleur des mondes.

Trois nouveaux jeux gratuits Steam disponibles ce weekend

Ce sont donc bien, en tout et pour tout, trois jeux gratuits qui sont actuellement disponibles sur la plateforme. Si le titre de l’article n’était pas assez clair, deux d’entre eux peuvent être testés tout au long du week-end, quand le troisième pourra être conservé à vie, à partir du moment où il aura été récupéré dans le temps imparti. On rappelle que les jeux gratuits Steam du week-end, généralement orientés multijoueur, donnent accès à l’intégralité du jeu de base ainsi qu’à ses mises à jour gratuites sorties depuis leur lancement. Toute progression effectuée durant ces quelques jours sera conservée en cas d’achat définitif du titre en question. Voici donc un tour d’horizon des jeux gratuits Steam de ce week-end.

Legacy Steel & Sorcery, un action-RPG d'heroic fantasy

On ouvre cette sélection avec Legacy Steel & Sorcery, un action-RPG d’heroic-fantasy mêlant exploration, affrontements et extraction de butin. Dans ce jeu gratuit Steam, il faudra non seulement survivre aux créatures hostiles, mais aussi échapper aux autres joueurs, tout aussi déterminés à mettre la main sur vos richesses. Sorti en accès anticipé en début d’année, il a su séduire une partie des amateurs du genre grâce à son ambiance immersive, son système de loot et le suivi régulier assuré par les développeurs. Cependant, il souffre encore d’un manque cruel de joueurs. Pour remédier à cela, le studio a décidé de rendre son jeu gratuit sur Steam tout au long du week-end. L’occasion idéale de découvrir dans de meilleures conditions, tant que les serveurs sont peuplés. Vous avez jusqu’au lundi 27 octobre 2025 à 18 h pour l'essayer.

Gunfire Reborn, un bon FPS solo comme multijoueur

On continue avec le second jeu gratuit du week-end qui n’est autre qu’un roguelite FPS qui a reçu de bonnes évaluations de la part des joueurs. Jouable entièrement en solo ou avec trois camarades, le titre vous place dans la peau de héros aux compétences uniques et aux armes variées, évoluant à travers des niveaux générés aléatoirement. Même s’il est sorti en 2021, le poids des années n’altère en rien ses qualités, à savoir son gameplay nerveux combiné à une progression RPG bien pensée qui apporte une légère profondeur stratégique. Le jeu est gratuit sur Steam jusqu’au lundi 27 octobre 2025 à 18 h.

Distant Space, un jeu gratuit Steam à garder

On termine donc avec le jeu gratuit Steam à conserver, inspiré d’un classique parmi les classiques. Jeu de tir à la manière de Space Invaders, Distant Space vous met aux commandes d’un vaisseau de combat qui doit exterminer les menaces aliens se dressant sur son chemin avant qu’elles n’atteignent la ligne située en bas de l’écran, sous peine de game over. Un petit jeu d’arcade plein de charme, en somme, qui a su séduire celles et ceux qui l’ont essayé. Le jeu est actuellement gratuit sur Steam et vous avez jusqu’au vendredi 31 octobre 2025 à 18h00 pour l’ajouter à votre bibliothèque et le conserver.