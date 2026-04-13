Presque toutes les semaines, Steam propose à l’ensemble de ses utilisateurs de tester gratuitement une ou plusieurs productions. Une initiative qui sert principalement à mettre en avant des titres orientés multijoueurs ayant besoin d’un petit coup de projecteur, ou venant de recevoir une mise à jour importante. De temps à autre, et c’est de plus en plus fréquent dernièrement, la plateforme offre des jeux gratuits à conserver. Pendant quelques heures encore, tous les joueurs peuvent ainsi réclamer deux jeux gratuits Steam à garder, ainsi qu’un des derniers jeux de Square Enix, qui peut encore être testé gratuitement.

Graveyard Keeper gratuit sur Steam

Petit Stardew Valley-like aux allures plus sombres, Graveyard Keeper troque la ferme pour un cimetière. Le joueur y incarne un fossoyeur catapulté dans un monde absurde, mais loin d’être réellement morbide. Au-delà de ses airs de simulation décalée, ce jeu gratuit Steam s’est taillé une petite réputation grâce à son humour noir assumé, son arbre de progression dense, son contenu annexe généreux et son ambiance globalement soignée. A récupérer gratuitement sur Steam avant le 13 avril à 19h00 afin de le garder.

Bande-annonce en anglais

LivingForest, un jeu gratuit à garder sur Steam

Offrir son jeu gratuitement sur Steam est aussi, pour les développeurs indépendants, une manière d’attirer des joueurs vers leurs petites productions et leur offrir un sacré coup de projecteur. C’est sans doute pour cette raison que le petit studio LivingEveryday offre son jeu, LivingForest. Dans ce petit jeu de survie, les joueurs doivent combattre des zombies en utilisant tout ce qu’ils trouvent (haches, pistolets etc.) et en ramassant de nombreuses ressources pour créer de nouveaux outils et étoffer son arsenal, à la manière d’un Rust, par exemple. Si le jeu est gratuit sur Steam, ceux qui l’ont récupéré déplorent sa quantité faramineuse de DLC. Au vu des retours, on ne le recommande qu’aux plus curieux. A récupérer avant 13 avril 2026 à 19h00 afin de le conserver.

Killer Inn, le nouveau jeu-service de Square Enix à tester

Changement d’ambiance avec Killer Inn, le dernier jeu-service de Square Enix, qui peine à décoller depuis son lancement en début d’année. Dans ce Loup Garou mâtiné de jeu de tir, deux camps s’affrontent : les loups et les agneaux. Les proies doivent naturellement tenter de survivre et d’éliminer les prédateurs, qui, eux, doivent tous les faire disparaître sans que leur couverture ne soit découverte. A l’instar d’un Among Us, personne ne sait quels sont les traîtres. Chacun doit accomplir des tâches et tout le monde peut être accusé, souvent à tort. Vous avez jusqu'au 13 avril à 18h00 pour tenter de faire quelques parties.