Vous avez du temps à tuer et cherchez de quoi vous occuper ? Steam vous propose de jouer gratuitement à deux titres très appréciés, mais vous devez faire vite pour en profiter.

Tous les week-ends, c’est la même chose. Pendant que les joueurs Xbox peuvent se lancer à la découverte d’une ribambelle de jeux gratuits dans le cadre des Free Play Days, les joueurs PC, de leur côté, peuvent faire de même grâce à Steam, qui propose toujours une série de titres à découvrir gratuitement pendant une durée limitée. Mais ce n’est pas parce que le week-end est terminé que cette période de jeu gratuite l’est aussi. Jusqu’à 19h (heure française) ce soir, Steam vous laisse en effet encore l’opportunité de vous lancer dans les deux jeux suivants :

Gas Station Simulator , un jeu de gestion se déroulant au cœur d’une station à essence

, un jeu de gestion se déroulant au cœur d’une station à essence Squad, un FPS tactique opposant deux équipes de 50 joueurs

Gas Station Simulator est encore jouable gratuitement sur Steam

Vous connaissez la chanson : quand la réalité devient trop dure à supporter, les jeux vidéo peuvent devenir vos meilleurs alliés. Vous rêvez d’un monde où le prix du litre d’essence ne dépasse pas éhontément les 2€ ? Dans ce cas, Gas Station Simulator est sans doute le jeu qu’il vous faut. Grâce à lui, vous aurez toute l’opportunité de gérer votre propre station-service sur Steam, en rénovant, améliorant et développant votre commerce pour répondre de la meilleure des façons possibles à la demande de votre exigeante clientèle.

Rendez-vous sur le front avec Squad

Et si, au contraire, vous ressentez le besoin d’exprimer toute votre frustration face au prix exorbitant de l’essence dans la France à Macron, Steam possède là encore ce qu’il vous faut avec Squad. Dans ce FPS tactique réunissant un total de 100 joueurs sur le champ de bataille, chaque équipe de 50 joueurs doit faire en sorte d’éliminer l’autre en misant tout sur le travail d’équipe, bien sûr, mais aussi sur la communication. À mi-chemin entre le shooter arcade et le réalisme militaire, Squad se présente ainsi comme un FPS capable de sortir du lot.

Si l’un ou l’autre de ces jeux vous intéresse, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire : lancer Steam le plus vite possible, vous rendre sur la page du titre concerné, et chercher l’onglet « Jouer au jeu » pour en profiter avant qu’il ne soit trop tard. Car n’oubliez pas que ceux-ci ne resteront gratuits que jusqu’à 19h ce soir, après quoi il vous faudra passer à la caisse pour continuer votre partie. Cela dit, notez à titre d’information que tous deux sont actuellement en promotion, avec des prix on ne peut plus avantageux :

8.77€, soit 55% de réduction, pour Gas Station Simulator jusqu’à ce soir

16.99€, soit 50% de réduction, pour Squad jusqu’au 1er octobre

Source : Steam