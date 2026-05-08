C’est une routine désormais confortablement installée. Chaque weekend, à quelques exceptions près, Steam propose à ses quelque millions d’utilisateurs de tester gratuitement une ou plusieurs productions pendant quelques jours. Une initiative qui permet ainsi aux éditeurs de rendre leurs jeux accessibles le temps d’un weekend, mises à jour incluses. L’occasion de remettre un sacré coup de projecteur sur des titres, principalement multijoueurs, ayant parfois besoin d’un peu de visibilité pour mettre en avant le lancement de leurs dernières grandes nouveautés et autres mises à jour salvatrices. Il n’y a donc aucune restriction de contenu, mais ces jeux gratuits Steam ne le sont que lors d’une période donnée, puis redeviennent payants une fois l’offre d’essai achevée. Et l’un des jeux gratuits Steam du weekend pourrait bien vous rendre accro.

Foundry, un jeu gratuit Steam qui va vous rendre accros

A cheval entre Satisfactory, Factorio et un serveur Minecraft XXL, ce premier jeu gratuit Steam du weekend vous propose de transformer une planète entière en un cauchemar logistique optimisé à la perfection. Les amateurs du genre connaissent déjà la routine : récolter des ressources, automatiser sa production puis faire grossir son usage jusqu’à perdre toute notion du temps et de proportions. Le studio a cependant ajouté une particularité bienvenue : un immense monde voxel entièrement modifiable. Une approche qui donne parfois l’impression de jouer à un croisement entre un simulateur d’ingénierie et une boîte de LEGO géante, selon les retours des nombreux joueurs qui ont témoigné leur amour pour ce jeu gratuit Steam. Vous pouvez le tester dans son intégralité jusqu’au 11 mai 2026 à 19h00.

Bande-annonce en anglais

The Midnight Walkers

Changement d’ambiance radical avec le second jeu gratuit Steam du weekend. Sorte d’Escape from Tarkov dans un centre commercial infesté de zombies, avec des joueurs équipés d'une lampe torche qui grésille et des joueurs prêts à éclater la boîte crânienne de tout ce qui se met sur leur route pour une boîte de conserve, ce FPS PvPvE en accès anticipé se présente malgré tout comme un extraction shooter assez classique. On fouille, on survit, et on se fait la malle avec son butin. Un jeu au potentiel encore inexploité, selon les retours mitigés des joueurs, gratuit sur Steam jusqu’au 11 mai 2026 à 19h00.