Steam propose souvent à tous ses utilisateurs de jouer sans avoir besoin de débourser un centime et c’est encore le cas aujourd’hui. En plus des jeux de l'Epic Games Store disponibles, vous pouvez encore profiter de plusieurs jeux gratuits sur la plateforme de Valve pour une durée limitée, mais il faut tout de même faire vite pour les essayer puisque l’offre expire dès ce soir aux alentours de 19 h pétantes.

Un jeu gratuit Goatesque sur Steam

Il aurait pu être le GOATY s’il le voulait, mais il préfère rendre chèvre tous ses joueurs, Goat Simulator 3 est encore gratuit sur Steam jusqu’au 24 novembre à 19 h environ. Le jeu se veut la digne suite des précédents et vous met une fois de plus dans la peau d’une chèvre complètement barrée qui devrait mener à bien différents objectifs tout aussi loufoques les uns que les autres. Un véritable bac à sable délirant que vous pouvez essayer dès maintenant, mais ne traînez pas trop.

Un excellent jeu de stratégie jouable gratuitement

On change totalement de décor et de genre avec Hearts of Iron IV, lui aussi gratuit jusqu’au 24 novembre 19 h sur Steam. Ici, il n’est plus question de chèvre, mais de Seconde Guerre mondiale et de stratégie. La licence est d’ailleurs réputée et appréciée pour ses nombreuses possibilités. Le jeu est par ailleurs toujours très suivi et a même reçu une nouvelle mise à jour le 20 novembre dernier, amenant avec elle tout un tas de nouveautés pour plusieurs pays de l’Asie mais aussi de nettes améliorations et de nouvelles possibilités pour vos forces navales.

Combat et conquête spatiale dans ce jeu gratuit apprécié

Direction l’espace maintenant avec Wildgate, lui aussi gratuit sur Steam jusqu’à 19 h ce lundi 24 novembre 2025. Ici, on parle de jeu multijoueur orienté JcJ où tout le monde s’affronte à bord de vaisseaux spatiaux. Comme Hearts of Iron IV, le jeu a reçu une mise à jour récemment qui lui offre du nouveau contenu. Vous pourrez ainsi tester les deux nouveaux modes que sont Chasse au trésor, un mode orienté exploration et récupération de ressources, et Bataille spatiale qui est quant à lui dédié aux affrontements à grande échelle dans l’espace. Un programme chargé que vous pouvez donc tester gratuitement jusqu’à 19 h sur Steam.

Un roguelite coopératif intense et fun sur Steam

Dernier jeu gratuit encore disponible sur Steam jusqu’à 19 h ce soir, For The King 2, un roguelite jouable seul ou en coopération. Vous devez tout faire pour libérer le royaume de la tyrannie sur fond de complot dangereux. Comme le premier volet, le jeu propose un gameplay rapidement addictif et plutôt profond, mais sans aucune pitié. Roguelite oblige, la défaite fait partie intégrante de l’aventure et vous devrez sans cesse vous relever pour tenter d’aller toujours plus loin jusque-là victoire. Embarquez donc vos potes quelques heures et testez-le gratuitement sur Steam, mais faites vite avant que l’offre n’expire.

Un énorme jeu gratuit à garder à vie !

Cerise sur le gâteau, Steam offre un énorme jeu gratuitement et celui-ci peut être gardé à vie. Il s'agit de Warhammer Vermintide 2, un FPS survitaminé dans la veine de Left 4 Dead. Dans la peau de héros aux compétences spéciales, vous devrez vous frayer un chemin à travers un royaume en guerre, en éliminant toutes les menaces qui se dresseront en très grand nombre sur votre route. Intense, bien ficelé et doté d'une boucle de gameplay addictive, Warhammer Vermintide 2 a peu à peu construit une communauté de fans très solide, qui fait que le jeu est toujours aussi populaire aujourd'hui.

L'offre du moment tombe donc à pic puisque Warhammer Vermintide 2 peut être récupéré gratuitement sur Steam et gardé à vie par la suite. Seul bémol, l'offre n'est valable que jusqu'au 24 novembre aux alentours de 19 h et la loi du premier arrivé, premier servi s'applique, le nombre de jeux offerts étant limité, il ne faudra donc pas traîner !

